¿Puede Fluminense convertirse en el club más poderoso del fútbol Sudamericano?

El Flu se embolsilló US$ 15,2 millones por disputar el torneo, según la FIFA . Tras lograr una victoria (US$ 2 millones) y dos empates en la fase de grupos (dos millones adicionales, uno por cada igualdad), terminó la fase de grupos con US$ 19,2 millones.

