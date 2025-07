James Gunn, director de ‘Superman’, dice que encontró a la mayor estrella de cine del mundo y que “la gente aún no lo sabe”

“Espero que le llegue a otras personas tanto como me llega a mí”, dijo Gunn. “(Se trata) de alguien que es realmente bueno en un mundo que no siempre lo es… y esa parte me parece hermosa”.

Nada de esto significa que el “Superman” de Gunn no sea ligero y encantador. El guion está lleno de los ingeniosos diálogos que ayudaron a que la franquicia “Guardians of the Galaxy” de Gunn fuera tan querida. Sin mencionar que le dio a Superman un perro adorable llamado Krypto, que Gunn basó en su propio y caótico can.

Fin de la escena sobre el ego fingido de Gunn. No es tan grande como para no admitir que está nervioso y que mucho depende del éxito de este nuevo “Superman” antes de su estreno el 11 de julio. No solo es el guionista y director, también es el codirector ejecutivo de los recién formados DC Studios, la productora detrás de la superproducción “Superman”.

