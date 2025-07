Los siete puntos menos conocidos del megaproyecto de Trump

Actualmente, los jugadores pueden deducir sus pérdidas antes de pagar impuestos sobre sus ganancias. Sin embargo, con la ley de Trump, solo podrán deducir el 90 % de sus pérdidas. Por ejemplo: ¿Ganó US$ 100.000, pero perdió US$ 80.000? Ganó US$ 20.000, pero adeuda impuestos por US$ 28.000.

Las tarifas comenzarán en 25 centavos por libra (0,45 kilogramos), con un límite de US$ 30.000 por lanzamiento, y llegarán a US$ 1,50 por libra, con un límite de US$ 200.000 por lanzamiento, en 2033, con aumentos vinculados al índice de precios al consumidor a partir de entonces.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.