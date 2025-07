Comienza la batalla para convencer a los votantes sobre el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump

“El estado de Wisconsin recibirá US$ 1.000 millones adicionales al año para nuestro sistema de salud. Por eso no me preocupan las tonterías de las que hablas con la reelección”, dijo Van Orden, y añadió que también recibirá US$ 500 millones para infraestructura sanitaria rural.

Varios grupos demócratas externos, como Save My Care, Protect Our Jobs, Unrig Our Economy y otros, se disponen a invertir varios millones de dólares entre principios de julio y finales de año, según datos de la firma de seguimiento publicitario AdImpact, en una decena de escaños clave. Muchos estuvieron en antena durante junio y han seguido lanzando nuevos anuncios de ataque en medio de las disputas legislativas de esta semana.

El proyecto de ley recorta casi un US$ 1 billón a Medicaid en una década, cuyos costos se han disparado desde la expansión de este programa a 40 estados durante la era Obama. Aproximadamente 12 millones de personas podrían perder su seguro médico para 2034 debido a los cambios en Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible que incluye el proyecto de ley, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Algunos de los impactos más drásticos no se sentirán durante años, y los requisitos laborales del proyecto de ley no entrarán en vigor hasta finales de 2026.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó los recortes a Medicaid como “inevitables”. El senador de Missouri, Josh Hawley, calificó de “error” la estrategia republicana de atacar a Medicaid. El representante de Nebraska, Don Bacon, quien declaró en su momento que no apoyaría nada con más de US$ 500.000 millones en recortes, dijo que apoyaba a regañadientes los recortes de casi un US$ 1 billón del Senado debido a otras exenciones fiscales incluidas en el proyecto de ley.

