¿Por qué se celebra en EE.UU. el 4 de julio? ¿Cuál es su origen e historia que se remonta a 1776?

Un misterio sobre el documento que aún no se ha resuelto es que aparece una huella de mano en la esquina inferior izquierda. Aunque los orígenes de la marca aún no están claros, su presencia no parece sorprender a los historiadores, ya que el documento se enrollaba, se metía en bolsas y se transportaba en vagones y barcos.

Aunque el 4 de julio es el día en que Estados Unidos celebra la independencia, ese no fue el día en que se firmó el documento. El Congreso Continental adoptó la Declaración ese día, pero la mayoría de los delegados no firmaron el documento hasta el 2 de agosto de 1776, según los Archivos Nacionales. Los delegados de Nueva York no pudieron dar oficialmente su apoyo hasta el 9 de julio, y el Congreso no ordenó que el documento oficial fuera escrito en pergamino hasta el 19. Además, el 4 de julio no era el día que los fundadores esperaban que fuera recordado como el Día de la Independencia. Se pensó que el 2 de julio, el día en que el Congreso Continental votó por la independencia, era el día de la celebración, lo que incluso John Adams señaló en sus escritos, según los Archivos Nacionales.

