Ser mujer e inmigrante en la fuerza laboral de EE.UU. se ha convertido en un doble riesgo

“Yo creía que no valía nada como mujer, que todos podían hacer lo que querían”, dijo Acosta, quien afirma que en su país natal el machismo impera. “En México la mujer no tiene voz ni voto. Venía con esa mentalidad, me costó bastante. Yo no entendía en ese tiempo qué era un acoso”, agregó.

Las mujeres inmigrantes ganan un promedio anual de US$ 35.000, según un informe de 2024 del Consejo Estadounidense de Inmigración. El reporte destaca que la cifra es mucho menor que la de los hombres nacidos en EE.UU. (US$ 50.000), hombres inmigrantes (US$ 48.000) y mujeres nacidas en EE.UU. (US$ 40.000), y explica que entre las causas está el nivel educativo, el manejo de inglés, la etnia y el estatus migratorio. “Las mujeres inmigrantes enriquecen todos los aspectos de nuestras comunidades. Las diferencias salariales son solo una muestra de lo que aún queda por hacer para lograr un acceso equitativo a las oportunidades de crecimiento y prosperidad económica para las mujeres de todos los orígenes”, apunta el Consejo.

Por su parte, Yesenia Acosta, que tiene 44 años, trabajó más de dos décadas en el campo y ahora cuenta con estatus migratorio legal, afirma que las inmigrantes ocupan puestos “que otros no pueden o no quieren” hacer, y recordó las temporadas en las que se dedicó a sacar plantas de raíz, o vareando almendras durante largas jornadas. “Sabes que la cintura se te va a lastimar, es muy pesado. (…) No le tenemos miedo a los trabajos, sea lo que nos pongan, a la pala, a sacar pasas, lo hacemos”, aseguró.

El sitio de estadísticas del ICE no ofrece datos diferenciados sobre hombres o mujeres arrestados o deportados. Cifras de 2013 obtenidas por la organización TRAC Reports indican que ese año el 93% de las deportaciones involucraban a hombres, mientras que un artículo de la Universidad de Oxford publicado en 2018 indica que la cifra llegaba al 94%. Además, muchos operativos de los agentes federales se han realizado en lugares masculinizados, como obras de construcción o estacionamientos de tiendas donde se ubican jornaleros. Sin embargo, eso no significa que las mujeres no sean foco de la campaña migratoria ni, mucho menos, que no tengan temor.

