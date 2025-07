Jennifer Aniston protagonizará un proyecto televisivo basado en las memorias de la actriz infantil Jennette McCurdy

Aniston interpreta a Alex Levy en “The Morning Show” y también es una de las productoras de esa serie. La cuarta temporada se estrena el 17 de septiembre y está basada en el libro de no ficción “Top of the Morning” del analista jefe de medios de CNN, Brian Stelter.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.