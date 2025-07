Contradicciones de la Argentina de Milei: crece venta de autos y viajes externos, pero también las deudas para comprar comida

“Y un tercer sector, que es la clase media, que es la que más ha sufrido el deterioro económico de los últimos años, que veía cómo se licuaban sus ingresos frente a la constante inflación. Algunos sectores de esa clase media están viendo ahora que sus paritarias salariales superan a la inflación, aunque eso no significa en muchos casos una mejora de su poder adquisitivo, ya que la suba de salarios no acompaña el aumento de precios de la canasta familiar. No hay una política de shock de consumo, y eso en el día a día significa una demora en el crecimiento para muchos sectores de la sociedad”, dijo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.