Jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU afirma que Irán podría volver a enriquecer uranio en “cuestión de meses”

“En este ámbito tan sensible, con la cantidad de centrifugadoras y material, teníamos una visión perfecta”, dijo. “Lo que me preocupaba era que había otros aspectos que no estaban claros. Por ejemplo, habíamos encontrado rastros de uranio en algunos lugares de Irán que no eran las instalaciones declaradas habituales. Y durante años nos preguntamos por qué habíamos encontrado estos rastros de uranio enriquecido en el lugar “X”, “Y” o “Z”. Y simplemente no recibíamos respuestas creíbles”.

Cuando se le preguntó sobre las diferentes evaluaciones, Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo al programa “Face the Nation with Margaret Brennan”, de CBS: “Este enfoque de reloj de arena en las armas de destrucción masiva no es una buena idea”.

