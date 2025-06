Manifestantes contra la boda de Bezos exigen que el multimillonario “salga de nuestra laguna”

El Ministerio de Turismo de Venecia afirma que la boda de tres días, que según reportes costó US$ 55 millones, podría suponer un impulso de casi el 68 % de la facturación anual del turismo en la ciudad. Además, Sánchez y Bezos donaron 1 millón de euros (US$ 1,17 millones) cada uno a tres instituciones culturales venecianas, según Reuters; un total de US$ 3 millones de euros (US$ 3,5 millones) en donaciones.

