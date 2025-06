Los planes republicanos para reformar Medicaid ya están sacudiendo las elecciones intermedias de 2026

“He estado muy preocupada por los recortes en Medicaid y el impacto en mi estado, pero también en otros estados”, dijo Collins a Manu Raju de CNN el martes. “También me preocupa la salud de los hospitales rurales, las residencias de ancianos y los centros de salud, y he estado trabajando en un fondo de ayuda a los proveedores. Pero eso no compensa el problema de los recortes de Medicaid”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.