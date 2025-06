CNN verifica: Trump hace afirmaciones falsas sobre Medicaid y el Seguro Social en su proyecto de ley de política interna

P rimero los hechos: La afirmación de Trump es falsa. No hay una base creíble para asegurar que no aprobar el proyecto de ley resultaría en un aumento de impuestos cercano al 68 %. Un análisis del centro de estudios apartidista Tax Policy Center encontró que los impuestos aumentarían en promedio alrededor del 7,5 % en 2026 si el proyecto de ley de Trump no se aprueba. Al ser consultada por CNN, la Casa Blanca no intentó abordar la cifra del “68 %” ni siquiera bajo condición de anonimato; tampoco proporcionó comentarios a otros verificadores de hechos a principios de mes.

La versión aprobada por la Cámara daría a las personas de 65 años o más un aumento de US$ 4.000 en su deducción estándar de 2025 a 2028, reciban o no pagos del Seguro Social. La versión del Senado proporcionaría un aumento de US$ 6.000 para los adultos mayores. En ambas versiones, el beneficio comenzaría a eliminarse gradualmente para personas con ingresos superiores a US $75.000 y parejas con ingresos superiores a US$ 150.000.

Independientemente de los méritos de estas políticas, son cambios importantes que no dejarían Medicaid “igual” . En total, los cambios reducirían el apoyo federal al programa en aproximadamente US$ 800 mil millones en una década, según proyecta la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aunque la versión del Senado aún no se ha finalizado, pero contiene muchas disposiciones similares.

Trump también afirmó falsamente que el proyecto de ley no incluye “ningún impuesto” sobre los beneficios del Seguro Social. La legislación en realidad no cumpliría la promesa de campaña de Trump de eliminar completamente los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, aunque temporalmente daría a los adultos mayores una deducción fiscal sustancialmente mayor. Y Trump afirmó falsamente que “habrá un aumento de impuestos del 68 %” si el Congreso no aprueba el proyecto de ley; pero no existe ninguna estimación creíble de algo cercano a un aumento del 68 %.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.