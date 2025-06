Venecia espera recaudar más de US$ 1.100 millones por la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez

El “Eras Tour” de Taylor Swift, que duró casi dos años y ofreció 152 conciertos en 51 ciudades, concluyó en diciembre pasado como la gira más exitosa de todos los tiempos. El impacto económico de la gira en Estados Unidos fue de aproximadamente US$ 5.000 millones, según una estimación de QuestionPro. Pero ese total solo consideró el gasto directo, de acuerdo con la Asociación de Viajes de EE.UU., que estima que el impacto total de Swift probablemente superó los US$ 10.000 millones al incluir el gasto indirecto y las compras de personas que no tenían boletos, pero gastaron fuera de los recintos.

