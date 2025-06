Por qué Trump necesita que el mundo crea que el programa nuclear de Irán ha sido destruido

Sin embargo, Trump minimizó el miércoles las expectativas de un acuerdo duradero con Irán. “Quizás firmemos un acuerdo. No lo sé. Para mí, no creo que sea tan necesario. O sea, tuvieron una guerra. Lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, dijo el presidente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lanzó un arrebato teatral contra CNN y The New York Times después de que informaran sobre la evaluación. Dichos medios “intentan encontrar la manera de manipularlo con fines políticos para intentar perjudicar al presidente Trump o a nuestro país; no les importa lo que piensen las tropas”, dijo Hegseth, mostrando el fervor performativo que impulsó al presidente a destituirlo de Fox News para dirigir el Pentágono.

