Descubren una nueva especie de dinosaurio del tamaño de un perro

Los científicos creen que este espécimen aún no estaba completamente desarrollado, debido a que algunas de sus vértebras aún no se habían fusionado, pero debido a la forma en que se preparó el fósil antes de su llegada al Museo de Historia Natural, no pueden estar seguros. Tampoco está claro cómo murió el dinosaurio, ya que no hay signos evidentes de enfermedad o lesión en sus huesos.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.