Autoridades recomiendan medidas de precaución con fuegos artificiales

El oficial de bomberos de Yuma, David Padilla, menciona algunas de las precauciones que debemos tener al usar fuegos artificiales. “Familiarícese con los fuegos artificiales que utiliza. Asegúrese de usarlos en un lugar seguro. No queremos que la gente los use cerca de arbustos ni de pasto seco. asegúrese también de usar guantes y gafas de seguridad para protegerse. No intente volver a encender ningún fuego artificial que no se haya encendido, y tenga a la mano una cubeta con agua.” dijo Padilla.

