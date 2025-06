El mensaje de una joven ciega uruguaya graduada de Harvard: “No hay que quedarse quietos”

Por eso, siente que “esas son las claves, no sé si del éxito porque no sé si puede hablarse de éxito, pero de cumplir con los objetivos”. Dice eso, hace una breve pausa, y entabla un diálogo consigo misma: “Capaz hay quien pueda decir: ‘Yo no tengo objetivos’. Bueno, entonces tenés que buscarlos, tenés que buscarlos”.

Para Milagros la clave es no quedarse quietos, y explica que no se refiere necesariamente a estar haciendo cosas, sino a usar la mente. “Yo ahora mismo, por ejemplo, no estoy haciendo nada prominente, pero estoy pensando mucho, estoy leyendo mucho, estoy buscando mucho”, reflexiona.

Y aunque sostiene que no es quién para dar consejos a otros, habla de su experiencia: “Yo creo que lo que más me ha servido a mí es ser proactiva. No esperar a que las cosas te caigan o te lluevan o te lleguen solas, porque no suele pasar”.

Indio es su perro guía, que llegó un año después de que estuviera instalada en Cambridge, Massachusetts. “Siento que si yo hubiese tenido el primer año con Indio, no lo hubiese pasado tan mal”, recuerda. Con la ayuda de su perro pasó “de caminar como tortuga con bastón, a un promedio hoy en día de 7 km por hora”, explica. Además de tener su compañía y su cariño permanente, le permite caminar rápido y muy fluido. “Tengo mucho control sobre todo”, dice. “O sea, solamente tengo que pensar a dónde quiero ir y no tengo que andar preocupándome por minucias. No tengo que pensar en nada porque el perro lo hace todo”.

La joven hoy vive en Italia, desde donde habla con CNN. “No voy a mentirte, al vivir la vida como la vivo yo hay muchas más barreras que quizás las que tendrían ustedes”, dice, desde un pequeño apartamento de Bolonia. “Pero siento que cualquier persona hubiera hecho lo que yo, viendo, sin ver, o con cualquier discapacidad. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, y yo no puedo hacer otra cosa más que seguir… a menos que quiera quedarme encerrada en casa y no hacer nada, que no es el caso”, añade.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.