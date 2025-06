“Nuestra afición tiene miedo”: A un año del Mundial de fútbol, la afición mexicana evita los partidos por temor a ICE

“Pero definitivamente no se sentiría bien dejar atrás a nuestros amigos y familiares, sabiendo que no podrían estar allí. Tenemos amigos muy cercanos, en particular, que iban a estar con nosotros en este partido en Las Vegas, y simplemente dijeron: ‘No puedo ni salir de casa ahora mismo’”.

“Planifico todo en función del calendario de la selección nacional”, asegura. “No me imagino ir a una boda, a una fiesta de cumpleaños familiar ni a una reunión familiar sin consultar primero el calendario y decir: ‘Oye, ¿sabes qué? Ese día juega México. No puedo ir a tu boda’. Mis amigos saben que no miento”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.