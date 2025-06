Entonces, ¿se ha vuelto algo más caro debido a los aranceles de Trump?

No obstante, Joseph Lavorgna, un execonomista de Wall Street convertido en funcionario del Departamento del Tesoro, se dmostró victorioso porque la inflación no ha subido desde que Trump impuso aranceles durante su segundo mandato. “Los aranceles simplemente no han aparecido en ninguno de los datos”, dijo Lavorgna, asesor del secretario del Tesoro, a CNN esta semana. “La comunidad de pronosticadores ha estado completamente equivocada”.

Pero la afirmación de Navarro sobre el impacto de los aranceles en la economía estadounidense viene acompañada de un par de advertencias importantes: primero, Trump durante su mandato actual ya ha impuesto aranceles de al menos el 10 % a US$ 2,3 billones en bienes importados, lo que representa el 71 % de todas las importaciones de bienes de EE.UU., según la organización no partidista Tax Foundation. En su primer mandato, Trump impuso aranceles solo a US$ 380.000 millones en bienes extranjeros.

