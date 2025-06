ICE arresta a Gregory Sanabria, activista venezolano que estuvo en El Helicoide. “Su vida correría peligro” de ser deportado

Molina, que visitó a Sanabria el lunes, dijo que el activista está de buen ánimo, aunque preocupado por la situación, ya que la detención lo tomó por sorpresa. “Él dice ‘yo he vivido tantas cosas negativas, que para mí estar detenido acá no es malo’. Ha pasado (por) cosas peores. Me sorprende, tumbarlo es difícil”, agregó.

A todos ellos, agrega, se les ofrece una deportación inmediata, pero esa posibilidad está descartada para Sanabria. “Es una opción para quienes no quieren quedar detenidos, o su caso de asilo no es tan fuerte, o que las circunstancias que motivaban el miedo a regresar se hayan modificado. Nada de esto aplica para Gregory. La circunstancia se ha modificado, pero para agravarse. Tiene un caso muy fuerte que puede demostrar al juez que merece una protección internacional y que no representa un riesgo”, dijo la abogada.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.