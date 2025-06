El Gobierno de Trump pondrá fin a la línea de prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+ en julio

“Durante el Mes del Orgullo, un momento para celebrar el progreso que hemos logrado, la Administración de Trump nos está haciendo retroceder y diciéndoles a los niños LGBTQ+ que no importan y que no merecen ayuda cuando están en crisis”, agregó Baldwin. “Este no es el capítulo final de esta historia, y lucharé con uñas y dientes para proteger a estos niños”.

“La opción de presionar 3 se estableció como un programa piloto en el año fiscal 2022 mediante un acuerdo gubernamental con un tercero. La Ley Ómnibus del año fiscal 2023 incluyó una directiva del Congreso que asignó US$ 29,7 millones para financiar los servicios especializados. El financiamiento federal en el año fiscal 2024 para estos servicios aumentó a US$ 33 millones”, agrega el comunicado. “Hasta junio de 2025, se han gastado más de US$ 33 millones para apoyar las subredes, agotando completamente los fondos asignados a los servicios de la subred LGB+ de la línea 988”.

