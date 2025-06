Cristina Fernández de Kirchner inicia su prisión domiciliaria pero no dejará la escena política, según analistas

Sobre el uso de las redes sociales, el tribunal no se manifestó en su resolución con prohibición alguna. “Las restricciones en prisión domiciliaria no pueden ser superiores a las que hay en contextos de encierro. Por lo tanto, en principio, no veo obstáculo para que use directa o indirectamente las redes sociales”, dijo Halperin. De acuerdo con el especialista, la pena no puede trascender la privación de la libertad ambulatoria, por lo que el resto de la libertad, como la libre expresión, es un derecho que Fernández de Kirchner conserva.

Halperin afirma que salir al balcón es una de las maneras de afectar a terceros, razón por la cual, según su criterio, Fernández de Kirchner no puede seguir haciéndolo. “El tribunal sí es explícito. Lo que hace es incluir más actos que no son salir al balcón. El juzgado tiene que evitar esa trascendencia de la pena y que no traiga consecuencias negativas para nadie más”, expresa.

