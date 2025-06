Huyó de El Salvador en 1979, abrió un supermercado en EE.UU. que emplea a muchos inmigrantes y hoy todo es incertidumbre

Mientras mira precios, una clienta, por ejemplo, quien no quiso dar su nombre por temor, dijo que compra lo necesario. “Pero ya sabe, uno se mantiene a veces buscando y rebuscando por otro lado. Y en las iglesias a veces dan comida, también eso ayuda”, dice. “Uno va también a las iglesias a buscar sus verduras y sus cosas para uno poder ajustar, porque, si no, no se podría”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.