Un videojuego sobre el fútbol y la infancia en Ecuador cautiva al mundo. “Despelote” es uno de los mejores juegos del 2025

El juego no te obliga a escucharles y los personajes no te hablan a ti de forma directa de esas cuestiones, pues no eres más que un niño cuya única preocupación es patear la pelota y acertar a unas botellas. Todo ello, plasmado en un estilo artístico en el que cada nivel se representa con un color y el fondo está siempre granulado, como con ruido de televisor antiguo, generando una especie de visión “retro”, y en ocasiones hasta onírica, que lo sumerge aún más en esa atmósfera de tiempos pretéritos.

“Sabíamos que queríamos que fuera un juego sobre fútbol, no de fútbol. No queríamos hacer un FIFA”, explican los creadores a CNN. Aquí no hay que marcar goles ni jugar partidos. Simplemente correr, observar y golpear el balón. Lanzarlo a paredes, casas, botellas, a otros niños, a los vecinos… Todo mientras se recorre, observa y escucha un vecindario de Quito, presenciando las conversaciones de sus vecinos mientras se percibe la emoción por la cercana clasificación futbolera.

