Spectrum ofrece recompensa de hasta $25,000 tras corte de fibra óptica en Palm Springs

Los actos delictivos de vandalismo en la red se han convertido en un problema que afecta a toda la industria de las telecomunicaciones, no solo a Spectrum, en gran medida debido al aumento del precio de los metales preciosos. Estos actos de vandalismo no solo son un delito, sino que también afectan a nuestros clientes, negocios locales y, potencialmente, a los servicios de emergencia. Las líneas de fibra de Spectrum no contienen cobre.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.