Agencias en el Condado de Monterey confirman presencia de ICE, pero instan a la comunidad de mantener la calma

La policía de Greenfield, dice que no colaboraron con la detención, incluso no estaban al tanto de la presencia de los agentes en la zona. Sin embargo, aunque las autoridades locales no colaboran, dicen que están de acuerdo cuando agentes de inmigración retiren a personas que pueden ser un peligro para la seguridad pública.

