El College of the Desert organizará un foro público para el próximo Superintendente/Presidente

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Esta semana se celebrará un foro público para estudiantes y personal del College of the Desert, en el que participarán los cuatro semifinalistas que compiten por el puesto de superintendente/presidente. “College of the Desert busca una persona con la combinación adecuada de experiencia, conocimientos, habilidades y capacidades para liderar al distrito y a las partes interesadas hacia un mayor éxito estudiantil y la eficacia institucional general”, según un comunicado publicado en el sitio web de la universidad.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.