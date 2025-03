Un vistoso al interior de cómo se entrena a los agentes de policía para conducir bajo mucho estrés

Según Meyer, las políticas de persecución suelen ser las más detalladas y exhaustivas de cada departamento. Suelen abarcar las condiciones de tráfico en las que los agentes pueden perseguir a sospechosos, si pueden perseguir a sospechosos no violentos, entre otros aspectos. Afirma que, si bien no influye en las políticas desde su puesto en College of the Desert, anima a quienes desean ver cambios en sus comunidades a que se pongan en contacto con sus funcionarios electos y los líderes policiales locales.

