Oscar’s Palm Springs se asocia con Well In The Desert para ofrecer comidas a personas sin hogar

Matt Naylor, director de Well In The Desert, afirma que en 2024 atendieron a casi 800 nuevas personas sin hogar y sirvieron 81,000 comidas.

En colaboración con diferentes cocinas de iglesias como Nuestra Señora de Guadalupe y la Iglesia Metodista Unida, Well In The Desert ha llevado comidas calientes a la población sin hogar de Palm Springs durante más de 20 años.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.