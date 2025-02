El sospechoso del asesinato de Anne Pham en Seaside de 1982 se declara culpable

Para Anne:Ojalá estuvieras aquí. Queríamos ver en quién te habrías convertido. Tu dulce e inocente vida fue arrebatada tan pronto.Merecías vivir una vida larga y vibrante y un monstruo te la arrebató a ti y a todos los que te querían. Nunca olvidé la lectura del expediente de tu caso hace muchos años. Nunca nos olvidamos de ti.Cuando se formó el Grupo de Trabajo de Casos Sin Resolver del Condado de Monterey, sabíamos que vendrían cosas buenas. El investigador Bill Clark y el fiscal Matthew L’Heureux desempeñaron un papel importante en la resolución de tu caso. Les estamos muy agradecidos.Lo atrapamos en 2022, Anne. Hoy, admitió su culpa y pasará el resto de su vida tras las rejas. Nunca más podrá lastimar a otro niño.Tu foto fue una vez muy conflictiva para mí. No sabía si me sonreías o me pedías ayuda. Hoy tu imagen es clara para mí. Veo tu hermosa sonrisita. Ahora todos podemos verla.Por fin estás en paz. Descansa bien. Todo está hecho cariño.

