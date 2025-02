‘Él me salvó:’ Los perros de servicio de K9s For Warriors ayudan a un veterano con problemas de salud mental

Luis Medina

Los perros de servicio de los K9 salvan más de una vida, ya que los perros son rescatados de refugios y luego emparejados con veteranos en apuros.

Bob, el golden retriever de 2 años de Will, fue rescatado de los incendios forestales canadienses de 2023 y luego K9s For Warriors lo entrenó para convertirse en un animal de servicio.

En 2022, los datos de Asuntos de Veteranos encontraron que un promedio de 17 veteranos se suicidaban al día en los EE. UU.

Es una crisis con la que Will está muy familiarizado después de servir 26 años en la Marina de los EE. UU.

“Había días en que me sentaba en el armario, me ponía una sudadera con capucha, me ponía gafas y simplemente me sentaba allí. Iba a la tienda, iba al supermercado. Entraba en cualquier cosa así y realmente me sentía ansioso. Siempre estaba mirando a mis espaldas”, dijo Will.

“Me retiré en abril de 2022 y regresé aquí. Para ser honesto, este mundo civil era extremadamente diferente. Difícil. Como si estuviera de regreso en otro país”.

Es por eso que Bob, el perro de servicio de Will, ha sido crucial para su salud mental.

“Si Bob puede sentir cuando me estoy poniendo un poco ansioso, cuando me estoy poniendo un poco hiperactivo, si me estoy poniendo un poco nervioso, Bob puede sentir eso. Lo que hará es mirarme, se sentará en mi regazo, vendrá hacia mí y me hará concentrarme en él. Y realmente lo que haré es simplemente respirar profundamente unas cuantas veces y amar a mi perro.

Bob también tiene su propia historia.

Lleva el nombre de un hombre de Thousand Oaks que falleció. En su memoria, su familia donó 30.000 dólares a K9 para el entrenamiento de Bob.

“El pasado Día de los Veteranos, pude ir allí y hablar con esas personas y realmente agradecerles a las personas que donaron su tiempo y dinero para que yo pudiera tener este increíble regalo. Realmente les ayudó saber que el legado de su padre sigue vivo con Bob”, dijo Will.

K9s For Warriors empareja a un promedio de 16 veteranos por mes con sus perros de servicio, sin costo alguno para los veteranos.

Si desea obtener más información o apoyar a K9s for Warriors, visite: https://k9sforwarriors.org/#