Informe de la Comisión de Ética de la Cámara halla evidencia de que Matt Gaetz pagó miles de dólares por sexo y drogas

Gaetz ahora está listo para unirse a la red de derecha One America News Network como presentador, en enero. El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, había dicho que no creía que el informe debiera ser divulgado porque Gaetz ya no era miembro del Congreso, mientras que algunos legisladores creían que su renuncia era un intento de enterrar la investigación. Es raro que un informe de ética sea publicado después de que un miembro ha dejado el Congreso, aunque ha sucedido en un par de ocasiones en el pasado.

La joven, que entonces tenía 17 años, no le dijo a Gaetz que era menor en ese momento y él no le preguntó su edad, según la Comisión. La Comisión no recibió ninguna prueba de que Gaetz fuera consciente de su edad. La mujer dijo a los investigadores del Congreso que estaba bajo los efectos del éxtasis en la fiesta y que recordaba haber visto a Gaetz consumir cocaína en la fiesta.

