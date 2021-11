Facebook dejará de usar su software de reconocimiento facial

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Business) — Facebook dijo el martes que planea dejar de usar su software de reconocimiento facial que era capaz de reconocer automáticamente a las personas en fotos y videos publicados en la red social, lo que marca un cambio masivo tanto para la industria de la tecnología como para una compañía conocida por recolectar vastas cantidades de datos sobre sus miles de millones de usuarios.

Facebook, que cambió el nombre de su empresa a Meta a fines de octubre, también dijo que planea eliminar los datos que había recopilado mediante el uso de este software que está asociado con las caras de más de mil millones de personas.

La medida, anunciada en una publicación de blog escrita por el vicepresidente de inteligencia artificial, Jerome Pesenti, ocurre cuando la compañía es objeto de una amplia investigación por los posibles daños que sus plataformas sociales han producido en el mundo real a raíz de la filtración de cientos de documentos internos por parte de una denunciante.

Pesenti escribió que la red social más grande del mundo cerrará su sistema de reconocimiento facial en las próximas semanas “como parte de un movimiento de toda la empresa para limitar el uso del reconocimiento facial en nuestros productos”.

Sin embargo, Facebook seguirá trabajando en la tecnología de reconocimiento facial y podría usarla en el futuro en sus productos, desde redes sociales hasta en un par de gafas futuristas para tomar fotografías.

“De cara al futuro, todavía vemos la tecnología de reconocimiento facial como una herramienta poderosa, por ejemplo, para las personas que necesitan verificar su identidad o para prevenir el fraude y la suplantación de identidad”, escribió Pesenti.

En su publicación, Pesenti señaló las preocupaciones que han surgido sobre la idoneidad de la tecnología, que ha sido objeto de escrutinio a medida que se usa cada vez más. En Estados Unidos esta tecnología apenas se está regulando.

“Necesitamos sopesar los casos de uso positivos para el reconocimiento facial con las crecientes preocupaciones sociales, especialmente porque los reguladores aún tienen que proporcionar reglas claras”, escribió Pesenti.

Kirsten Martin, profesora de ética tecnológica en la Universidad de Notre Dame, calificó la decisión como “un buen ejemplo de presión regulatoria”, ya que el sistema de reconocimiento facial de la empresa había sido durante mucho tiempo el objetivo de los reguladores. “El volumen de imágenes que Facebook tenía que mantener y proteger era una vulnerabilidad constante para Facebook, tanto en términos de costo como de confianza”, dijo Martin.

La decisión de dejar de usar el software y borrar los datos relacionados con los usuarios existentes de la función marca un cambio radical para Facebook, que ha sido un usuario importante y defensor de la tecnología. Durante años, la red social ha permitido a las personas optar por una configuración de reconocimiento facial que los etiquetaría automáticamente en imágenes y videos. Pesenti escribió que más de un tercio de los usuarios activos diarios de la compañía habían optado por la configuración, o más de 643 millones de personas, ya que Facebook tenía 1,93 mil millones de usuarios activos diarios en el tercer trimestre de 2021.

El software de reconocimiento facial ha estado plagado de controversias, a medida que aumentan las preocupaciones sobre su precisión y el sesgo racial subyacente. Por ejemplo, se ha demostrado que la tecnología es menos precisa a la hora de identificar a personas de color y, al menos, varios hombres negros han sido detenidos injustamente debido al uso del reconocimiento facial.

Si bien no existe una legislación nacional que regule el uso de la tecnología, un número creciente de estados y ciudades están aprobando sus propias reglas para limitar o prohibir su uso.

Pesenti señaló que detener el uso del software de reconocimiento facial también significará que las descripciones de imágenes generadas automáticamente por Facebook para los discapacitados visuales ya no agregará los nombres de aquellos que fueron reconocidos en las imágenes.

A pesar del momento de la decisión de Facebook, Caitlin Seeley George, directora de campaña del grupo de derechos digitales Fight for the Future, advirtió que no se debe descartar como un truco de relaciones públicas. Ella dice que la medida demuestra que Facebook está cuestionando el valor de la tecnología y afectará la vida de millones de personas.

La decisión, señaló, se produce poco después de los anuncios de otras compañías que pregonan la tecnología, como Delta Air Lines que amplía el uso del software de reconocimiento facial para registrar a los clientes en los vuelos.

“El hecho de que una empresa tan grande e influyente como Facebook esté saliendo y reconociendo los daños del reconocimiento facial es definitivamente una señal de los tiempos”, dijo.

