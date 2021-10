El gobierno de Joe Biden intenta otra vez acabar con una política migratoria de Donald Trump

Germán Padinger

(CNN) — El gobierno de Joe Biden trata por segunda vez de poner fin a la controvertida política de “Remain in Mexico” (Permanecer en México) del expresidente Donald Trump, después de que fuera frustrada a principios de este año por un juez federal.

La política obligaba a los migrantes no mexicanos a permanecer en México hasta su cita con el tribunal de inmigración en Estados Unidos. Se suspendió al principio del mandato de Biden y se dio por terminada formalmente meses después. Sin embargo, en agosto, un juez federal de Texas declaró que el gobierno de Biden había violado la ley federal en la forma en que se deshizo del programa y exigió su restablecimiento.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó este viernes un nuevo memorando en el que justifica su deseo de poner fin a la política, conocida formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés).

Los efectos de “Permanecer en México”

“El MPP tenía defectos endémicos, imponía costos humanos injustificables, sustraía recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordaba las causas fundamentales de la migración irregular”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “El MPP no solo socava la capacidad de la Administración para implementar cambios críticamente necesarios y fundamentales para el sistema de inmigración, sino que no proporciona el proceso justo y las protecciones humanitarias que los individuos merecen bajo la ley”.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, los migrantes de Centroamérica y otras partes del mundo que buscaban asilo en la frontera entre México y Estados Unidos se vieron obligados a permanecer en México hasta sus audiencias judiciales de inmigración en Estados Unidos, a menudo en ciudades peligrosas. Esto supuso un cambio sin precedentes con respecto a los protocolos anteriores, que permitían la entrada de los migrantes mientras se sometían a sus audiencias de inmigración en Estados Unidos.

Se estima que 68.000 migrantes fueron devueltos a México bajo esta política, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Para los que se sometieron a la política, eso significó esperar meses, si no años, en condiciones miserables y bajo la amenaza de extorsión, agresión sexual y secuestro.

Críticas de aliados

El gobierno de Biden se ha enfrentado a fuertes críticas de sus propios aliados por mantener algunos de los límites migratorios de Trump en vigor. Después de una revisión adicional de la política de “Permanecer en México”, el DHS encontró que si bien puede haber llevado a una reducción de los cruces fronterizos, los costos humanitarios justifican su terminación.

“Profundiza mucho más en la toma de decisiones y en el razonamiento que las sustenta”, dijo un funcionario de Seguridad Nacional a los periodistas, refiriéndose al nuevo memorando. “Aborda directamente algunos de los supuestos fallos del memorando anterior, así como los supuestos costos para los estados y las supuestas preocupaciones sobre las implicaciones de la terminación [de los MPP]”.

El futuro del programa ha sido un punto de discusión entre EE.UU. y México, según los funcionarios, específicamente para asegurar que los casos sean escuchados de manera oportuna, que los migrantes tengan acceso a un abogado, y establecer criterios para aquellos que no están sujetos a la política.

Medidas frente al covid-19

El DHS dijo previamente que actualiza las políticas y procedimientos para dar cuenta del covid-19 y prepara contratos para reconstruir las instalaciones de audiencias de inmigración que fueron objeto de un intenso escrutinio durante el gobierno de Trump. Según otro funcionario de Seguridad Nacional, la administración está considerando vacunar y examinar a los migrantes sujetos al programa por el covid-19, así como evaluar si hay refugios en los que las personas pueden permanecer de manera segura hasta su fecha de corte.

El gobierno también envió avisos a los proveedores de servicios legales para que sean incluidos en una lista pro bono que se distribuirá a los migrantes inscritos en el programa “Permanecer en México”, según un correo electrónico obtenido por CNN.

No obstante, los defensores de los inmigrantes y los abogados dicen que no están interesados en asociarse con una política que condenaron bajo la administración de Trump. Elissa Steglich, quien codirige y enseña la Clínica de Inmigración en la Universidad de Texas en Austin, citó los desafíos en la representación de los migrantes que esperan en México y la serie de preocupaciones sobre el debido proceso y la seguridad.

“No podemos apoyar la participación en una lista que hace parecer que el programa promete acceso a un abogado”, afirmó Steglich.

