Volcán de Cumbre Vieja mantiene una actividad errática en La Palma

(CNN Español) — El volcán de Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, redujo notablemente su actividad durante unas horas este lunes por la mañana. Así se demostró a través de las imágenes que llegaron en vivo desde el lugar, donde pudo observarse cómo desapareció la columna de humo que había acompañado a la erupción a lo largo de esta última semana.

Pasadas unas horas, cerca del mediodía de España, el volcán reanudó su actividad al observarse una nueva columna de humo y emisiones de lava.

Imagen termográfica que muestra la anomalía generada por la nueva boca eruptiva, aún por confirmar si es una colada o caída de piroclastos / Thermographic image showing the anomaly generated by the new eruptive vent, yet to be confirmed if it’s a lava flow or pyroclastic fall pic.twitter.com/tY1nIZW7Ks — INVOLCAN (@involcan) October 15, 2021

Los especialistas ya habían advertido recientemente que resultaba imposible predecir cuál sería el rumbo que tomaría este fenómeno. No obstante, el Instituto Volcanológico de Canarias informó en la mañana de este lunes que el tremor volcánico y la actividad explosiva estromboliana habían casi desaparecido en las últimas horas.

En declaraciones ofrecidas este lunes al programa Espejo Público de la cadena de ámbito nacional Antena 3, Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), afirmó que el volcán no mostraba “una actividad clara”, lo que dificultaba que los especialistas pudieran hacer una previsión de cómo evolucionará. Ante la incertidumbre, Morcuende añadió que prefería que el volcán “evacue de manera natural toda su lava por los cauces que lo ha hecho hasta ahora”, y que no deseaba “que se abran nuevas bocas de forma explosiva”.

