¿No tienes un título universitario? A más empleadores que nunca simplemente no les importa

CNN - Spanish

Mariana Toro

(CNN) — Si no tienes un título universitario de cuatro años, no estás solo. La mayoría de los adultos estadounidenses en edad de trabajar no tienen uno.

Puedes suponer que tienes pocas posibilidades de desarrollar una carrera bien remunerada con beneficios y potencial de crecimiento en una empresa de Fortune 500. Después de todo, muchos trabajos requieren una licenciatura.

Pero tus posibilidades pueden ser mejores de lo que crees, gracias a una red cada vez mayor de programas de aprendizaje de cuello blanco que generan empleos en empresas de primera línea, incluidos grandes actores tecnológicos como Google, Amazon y Salesforce.

Dichos programas dan como resultado capacitación remunerada en el trabajo, beneficios y acceso a redes de empleados y exalumnos.

Enfrentar la realidad

Durante los últimos cinco años, los empleadores han estado tratando de resolver dos cosas:

Una es la escasez de mano de obra calificada predicha desde hace mucho tiempo, especialmente en tecnología. La otra es la necesidad de abordar activamente las desigualdades sistémicas y los prejuicios inconscientes en sus prácticas de contratación y ascensos.

La escasez de mano de obra podría afectar a las cenas de Navidad en el Reino Unido: 120.000 cerdos corren el riesgo de ser sacrificados, según el organismo del sector

Para mantenerse competitivos, se han dado cuenta de que tienen que ampliar su búsqueda de candidatos de alto potencial, ya que ahora hay un mayor reconocimiento de que ninguna raza, etnia, género, código postal o diploma tiene el monopolio del talento.

“Somos una empresa basada en el talento. Es nuestro único activo. Así que ampliamos la apertura”, dijo Pallavi Verma, director gerente senior de la consultora Accenture, que creó su primer programa de aprendizaje en Chicago en 2016 y desde entonces ha tenido unos 1.200 aprendices en 35 ciudades. “[El programa] es parte de nuestra estrategia de talento”.

Year Up es una organización que brinda capacitación laboral gratuita y con derecho a créditos universitarios en 29 ubicaciones de EE.UU. y como muchas organizaciones sin fines de lucro y colegios comunitarios en todo el país, se asocia con empleadores, como Accenture, para encontrar aprendices de alto potencial.

Year Up proporciona específicamente capacitación en habilidades técnicas y comerciales para preparar a los candidatos potenciales para un trabajo corporativo antes de recomendarlos a un empleador.

Más mujeres están sufriendo el síndrome de agotamiento laboral o “burnout”, y eso es un problema

La misión principal del grupo es ayudar a cerrar la brecha de oportunidades, especialmente para los solicitantes que pertenecen a minorías. “Exigir un título universitario de cuatro años excluye al 70% de los negros y al 80% de los latinos”, dijo Morris Applewhite, director de participación corporativa de Year Up.

Hace unos años, Chance Rodnez, ahora de 30 años, llegó a Accenture después de graduarse de uno de los programas gratuitos de Year Up. Después de trabajar como aprendiz de Accenture, lo contrataron a tiempo completo como analista junior. Desde entonces, dijo, ha sido ascendido dos veces y ahora trabaja como analista senior de computación en la nube.

“Ha sido una experiencia que me cambió la vida”, dijo Rodnez.

Big Blue avanza más hacia la contratación basada en habilidades

IBM fue una de las primeras empresas de tecnología en crear un programa de aprendizaje, que comenzó en 2017.

Para fines de este año habrá capacitado a más de 1.000 aprendices y contratado a la mayoría de ellos, dijo Kelli Jordan, directora de carrera, habilidades y desempeño de IBM.

Su salario promedio de aprendiz es aproximadamente un 50% más alto que el ingreso local promedio donde una persona está trabajando, según la empresa. Y una vez que se contrata a alguien, normalmente ve un aumento en el salario a partir de ahí.

Hasta el 20% de los puestos de trabajo de IBM ya no requieren un título universitario de cuatro años, dijo Jordan.

Mucha gente está renunciando a sus trabajos. ¿Cómo hacerlo correctamente?

Pero, por supuesto, ascender en la escala de muchas empresas grandes eventualmente requerirá que los candidatos tengan una licenciatura o un título superior.

Los aprendices también pueden encontrar apoyo en ese sentido. En IBM, por ejemplo, algunos de sus cursos de formación pueden obtener créditos universitarios para aprendices, hasta 45 en el caso de su aprendizaje de ingeniería de software.

En Bank of America, los candidatos a puestos de trabajo sin títulos universitarios se consideran para puestos de nivel de entrada y, a veces, superiores a través de un programa interno llamado Pathways, que ofrece capacitación en el trabajo y relacionada, un entrenador, así como pago y beneficios, que incluyen reembolso de matrícula para la universidad. Hasta la fecha, la compañía ha contratado a 10.000 personas de comunidades de bajos y medianos ingresos a través del programa. Sin embargo, apunta a contratar 10.000 más para el 2025.

Es probable que haya más aprendizajes

Hay razones para creer que crecerán la disponibilidad de aprendizajes y un mayor énfasis en las habilidades que en los títulos en la contratación.

Junto con Aon, Accenture ha creado un manual de estrategias para que otros empleadores lo utilicen como guía para crear sus propios programas de aprendizaje.

Mientras tanto, existe un mayor interés en cerrar las brechas de oportunidades y riqueza. A fines del año pasado, una coalición de CEOs formó OneTen, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo avanzar en el objetivo de contratar, promover y hacer avanzar a 1 millón de personas negras sin títulos de cuatro años “hacia carreras que sostengan la familia” durante la próxima década.

Y los empleadores que no cuentan con una infraestructura para contratar, entrenar y capacitar directamente a candidatos a aprendices de alto potencial ahora pueden trabajar con una empresa como Multiverse para ayudarlos a crear y administrar programas de aprendizaje para ellos.

El impago de la deuda de Estados Unidos podría acabar con casi 6 millones de empleos, según Moody’s

La empresa con sede en el Reino Unido se fundó en 2016 y acaba de comenzar a operar en Estados Unidos este año. Desde su fundación, ha proporcionado la investigación, la formación, el coaching, la creación de redes y la colocación de 5.000 aprendices en más de 300 empleadores.

Un poco más de la mitad de los participantes de su programa son personas de color. En tanto, la mitad son mujeres y un tercio proviene de comunidades de escasos recursos, dijo la compañía. La gran mayoría de los aprendices que completan su programa permanecen en sus empresas durante al menos dos años.

Hasta ahora, Multiverse ha adquirido 12 clientes de EE. UU., incluidos Google, Verizon y Class Pass. Pero ese número podría más del doble para fin de año, dijo Sophie Ruddock, vicepresidenta y gerente general de sus operaciones en Norteamérica.

“Estamos viendo un despegue de la demanda”, aseguró.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.