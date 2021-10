Este alce tuvo un neumático alrededor del cuello por más de dos años. Finalmente lograron quitárselo

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN) — Durante dos años, un alce tuvo un neumático alrededor del cuello. Ahora, después de varios intentos, funcionarios de vida silvestre han liberado al animal.

El alce fue visto por primera vez por un agente de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) en 2019 cuando realizaba una encuesta de población de borrego cimarrón y cabras montesas de las Montañas Rocosas en el desierto de Mount Evans, a unos 48 kilómetros al oeste de Denver, según un comunicado de prensa de CPW el lunes.

Una imagen del alce de una cámara de senderos del 12 de julio de 2020.

“Al estar en una zona inhóspita, no esperábamos poder poner nuestras manos solo el alce debido a la proximidad o la distancia de la civilización”, dijo el agente de CPW Scott Murdoch en el comunicado. “Es más difícil llegar cuanto más lejos están allí y, por lo general, cuanto más lejos están estos alces de la gente, más salvajes actúan. Eso sin duda ocurrió en los últimos años, este alce fue difícil de encontrar y más difícil de acercarse a él”.

Desde entonces, el animal salvaje ha sido visto un puñado de veces por cámaras de seguimiento y se sabía que viajaba entre los condados de Park y Jefferson, se lee en el comunicado. Los funcionarios de vida silvestre monitorearon al animal a lo largo de los años y vieron que el neumático no afectaba su capacidad para comer y beber. Pero los funcionarios temían que el animal se enredara en ramas de árboles, cercas o incluso con las astas de otro alce, según Jason Clay, agente de información pública de CPW.

Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb — CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021

CPW publicó videos e imágenes del alce a través de los años con la esperanza de que la comunidad lo llamara y reportara si lo veía. El fin de semana pasado, un aviso en la comunidad de Pine, Colorado, permitió a los agentes de vida silvestre ayudar al animal de 4 años.

El sábado, Murdoch y el agente de CPW Dawson Swanson tranquilizaron de manera segura al animal de más de 270 kilogramos y le quitaron la llanta. Los agentes tuvieron que cortar las astas para sacar el neumático.

El primer avistamiento del alce con el neumático alrededor del cuello fue en julio de 2019.

“No fue nada fácil. Tuvimos que moverlo bien para sacarlo porque no pudimos cortar el acero en el talón de la llanta”, dijo Murdoch en el comunicado de prensa. “Hubiéramos preferido cortar el neumático y dejar las astas para su actividad de surcos, pero la situación era dinámica y teníamos que quitarle el neumático de cualquier forma posible”.

Los agentes estimaron que la llanta tenía más de 4 kilos de escombros y que el alce bajó 15 kilos con la remoción de llanta y astas. También se sorprendieron por el estado del cuello del animal.

“El pelo se había restregado un poco. Había una pequeña herida abierta tal vez del tamaño de una moneda de cinco centavos o una moneda de veinticinco centavos, pero aparte de eso, se veía muy bien”, dijo Murdoch. “De hecho, me sorprendió bastante ver lo bien que se veía”.

Esta fue la cuarta vez en una semana que los agentes habían intentado tranquilizar al animal para quitarle la llanta, pero varios factores, incluido el hecho de que otros alces estuvieran cerca, obstaculizaron los esfuerzos.

Los agentes de vida silvestre Murdoch (izquierda) y Swanson (derecha) sostienen la llanta que estuvo en el cuelo del alce durante más de dos años.

“El equipo tranquilizador es una herramienta de relativamente corto alcance y dada la cantidad de otros alces que se mueven junto con otros factores ambientales, realmente necesitas que las cosas vayan a tu favor para que se presente una oportunidad o un disparo”, dijo Swanson en el comunicado de prensa.

Los agentes dijeron que los vecinos en el área ayudaron y que el alce volvió a ponerse de pie en cuestión de minutos, después de que le administraron un antídoto de tranquilizante.

El misterio sigue siendo cómo y cuándo fue que el alce se atascó en la llanta. Pero CPW dijo que sucedió cuando el alce era más joven o durante el invierno cuando se despojó de sus astas.

Los funcionarios dijeron que la saga de este alce solo resalta la importancia de que los residentes vivan de manera responsable teniendo en cuenta la vida silvestre. Dijeron que para que las personas tengan su propiedad libre de obstáculos, la vida silvestre podría enredarse como redes, hamacas, líneas de ropa e iluminación navideña.

Leslie Perrot de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.