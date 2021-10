Denunciante de Facebook testifica en el Congreso: “Las decisiones que se toman en Facebook son desastrosas”

CNN - Spanish

(CNN) — Una denunciante de Facebook que publicó decenas de miles de páginas de investigación y documentos internos está testificando ante el Senado sobre el impacto de la empresa en los niños.

¿Qué se espera de la declaración de la denunciante de Facebook en el Senado?

Esto es lo que ha dicho la denunciante de Facebook sobre la compañía:

Frances Haugen alega que la compañía está ocultando la investigación sobre sus deficiencias a los inversores y al público, y compartió documentos con The Wall Street Journal para una investigación que reveló que los investigadores de Facebook han encontrado repetidamente que la plataforma para compartir fotos es tóxica para las adolescentes. Facebook ha rechazado agresivamente estos informes. El testimonio de la denunciante llega después de un día tumultuoso para la empresa, cuando estuvo inactiva durante unas seis horas el lunes. Denunciante: Casi nadie fuera de Facebook sabe lo que sucede dentro de Facebook

Sobre la capacidad de operación de Facebook:

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) de Facebook “solo detectan una minoría muy pequeña de contenido ofensivo”, dijo la denunciante Frances Haugen a los legisladores del Congreso el martes. “Entonces, la escala es, ‘¿podemos hacer cosas muy baratas para una gran cantidad de personas?’ Lo cual es parte de la razón por la que confían tanto en la IA. Es posible que ninguno de esos anuncios haya sido visto por un humano”, dijo. Facebook es extraordinariamente rentable, pero Frances Haugen se refiere repetidamente a la empresa como que le “falta de personal”. Dijo que esta escasez de personal contribuye a un círculo vicioso de problemas en toda la plataforma. Haugen describió el siguiente “patrón de comportamiento”: A menudo, dijo, “los problemas estaban tan faltos de personal que había una especie de desánimo implícito por tener mejores sistemas de detección”. Por ejemplo, “mi último equipo en Facebook estaba en el equipo de contraespionaje dentro de la organización de inteligencia de amenazas, y en un momento dado, nuestro equipo solo podía manejar un tercio de los casos que conocíamos. Sabíamos que si construíamos incluso un detecter, probablemente tendríamos muchos más casos”.

Frances Haugen, ex gerente de productos de Facebook.

El impacto de las redes en los niños

La denunciante de Facebook Frances Haugen dijo a los legisladores del Senado que Instagram ha cambiado la vida familiar de los niños. “Los niños que son acosados ​​en Instagram, el acoso los sigue a casa. Los sigue a sus habitaciones. Lo último que ven antes de irse a la cama por la noche es que alguien está siendo cruel con ellos. O lo primero que en la mañana es alguien siendo cruel con ellos. Los niños están aprendiendo que sus propios amigos, las personas que les importan, son crueles con ellos”, dijo.

Esto dijo Facebook sobre el apagón de su servicio 0:36

Facebook se pronuncia

Mientras los legisladores preguntaban a la denunciante Frances Haugen sobre cómo Facebook atrae y trata a los usuarios jóvenes, el portavoz de Facebook, Andy Stone, reaccionó en Twitter. Tuiteó que Haugen no trabajaba directamente en cuestiones de seguridad infantil en la empresa. Haugen ha sido transparente sobre el hecho de que no trabajó en temas de seguridad infantil en Facebook; señaló en una respuesta que, aunque tiene cierto conocimiento del tema, no trabajó directamente en él. Sin embargo, Haugen proporcionó a los legisladores una extensa documentación interna relacionada con la investigación de Facebook sobre el tema.

Lo que sabemos sobre Frances Haugen, la denunciante de Facebook

