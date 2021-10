Walt Disney World cumple 50 años. Mira las fotos históricas y cómo será la celebración

News

(CNN) — Cambió hectáreas y hectáreas de naranjos. Cambió Orlando. Cambió Florida. Cambió a una empresa ya legendaria. Y cambió toda la industria de los parques temáticos.

Walt Disney World Resort abrió sus puertas el 1 de octubre de 1971. Y en su 50º aniversario, sigue siendo uno de los principales motores del mundo de los viajes, superando grandes cambios en las tendencias del turismo, los famosos huracanes de Florida y una pandemia.

En 1971, solo había un parque temático, Magic Kingdom, junto con un par de campos de golf y complejos turísticos adyacentes.

Desde entonces, se han añadido otros tres grandes parques: Epcot en 1982, Hollywood Studios en 1989 y Animal Kingdom en 1998. Además, se añadieron los parques acuáticos Typhoon Lagoon (1989 y cerrado temporalmente) y Blizzard Beach (1995).

Y Disney tiene ahora 12 parques en seis complejos diferentes en tres continentes distintos.

El parque de Florida fue en realidad el segundo bebé del grupo Disney. Llegó 16 años después de Disneyland, en el sur de California, que abrió sus puertas el 17 de julio de 1955.

Pero el hermano número 2 no se quedó en la sombra.

La influencia de Walt Disney World

Los huéspedes suben al ferrocarril de Runnamuck como parte de Mickey & Minnie’s Runaway Railway, que se inauguró en 2020.Créditos: The Walt Disney Company

“Obviamente, WDW se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del mundo en sus cortos 50 años de historia”, dijo Martin Lewison, profesor asociado de Gestión Empresarial en el Farmingdale State College en Long Island, Nueva York, en una entrevista por correo electrónico. Conocido en los círculos de los parques temáticos como el “Profesor Roller Coaster”, dijo que Walt Disney World es una fuerza dominante en el sector de las atracciones mundiales.

“Al igual que la apertura de Disneylandia en California en 1955 convenció a otros empresarios de que los parques temáticos eran una buena inversión… la apertura de Walt Disney World en 1971 provocó otra oleada de construcción de parques temáticos en Estados Unidos”, dijo.

1 de 10 | Mickey Mouse, a bordo de un gran bombo, encabeza un desfile por Main Street mientras Walt Disney World celebra su gran ceremonia de inauguración en octubre de 1971. Han pasado 50 años desde que el complejo abrió sus puertas por primera vez en Orlando. Mira el resto de las fotos para conocer otros momentos clave de su historia. Créditos: AP 2 de 10 | La actriz y cantante Julie Andrews, en el centro, actúa en el parque Magic Kingdom de Disney en octubre de 1971. Créditos: NBCUniversal/Getty Images 3 de 10 | Lanzan cientos de globos cerca del Cinderella Castle después de la gran ceremonia de apertura. Créditos: AP 4 de 10 | La entrada al parque Magic Kingdom en 1971. La primera fase de Walt Disney World también incluía el Contemporary Resort y el Polynesian Resort. Créditos: Disney 5 de 10 | Una familia entra a Disney World a bordo de un tren que rodea el complejo en octubre de 1971. El Contemporary Resort, al fondo, aún no estaba terminado. Créditos: AP 6 de 10 | Roy O. Disney, hermano de Walt Disney, se une a Mickey Mouse en la ceremonia de inauguración en 1971. Walt Disney había fallecido en 1966. “Que Walt Disney World traiga alegría e inspiración y nuevos conocimientos a todos los que vengan a este feliz lugar… un Reino Mágico donde los jóvenes de corazón de todas las edades puedan reír, jugar y aprender juntos”, dijo Roy. Créditos: Disney 7 de 10 | Un hombre trabaja en la atracción de carrusel Dumbo en 1971. Créditos: Disney 8 de 10 | El Cinderella Castle, el icónico edificio en el centro del parque Magic Kingdom, tardó 18 meses en completarse. Desde entonces se ha convertido en un símbolo mundial de Walt Disney Co. Créditos: Disney 9 de 10 | Main Street, U.S.A., el comienzo del parque Magic Kingdom, está en construcción en 1971. Créditos: Disney 10 de 10 | El Polynesian Resort de Disney aún no estaba finalizado en 1971. Se inauguró el 1 de octubre de ese año. Créditos: Disney

Lewison señaló algunos de los principales parques de atracciones que se inauguraron poco después: Kings Island en Ohio en 1972, Carowinds en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur en 1973, Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey en 1974 y Kings Dominion y Busch Gardens en Virginia en 1975.

“WDW ha liderado la industria en muchas áreas: diseño y tecnología de las atracciones, entretenimiento, desarrollo de complejos turísticos, sistemas de transporte, eventos especiales, experiencias gastronómicas, precio de las entradas, productos para gestionar las filas, mercadotecnia [y] conservación”, dijo Lewison.

El profesor Lewison tiene previsto visitar el parque por primera vez desde 2019 en noviembre para la Exposición de la International Association of Amusement Parks and Attraction Expo (IAAPA).

Sus atracciones favoritas incluyen los clásicos como Piratas del Caribe y la Mansión Embrujada y algunas de las atracciones más nuevas como “Avatar Flight of Passage“.

Lewison dice que no puede esperar a subirse por primera vez en la atracción “Mickey & Minnie’s Runaway Railway”, entre otras.

Cambios y tradiciones en el parque

Los visitantes dan una vuelta en Dumbo, el elefante volador del parque Magic Kingdom. Esta atracción emblemática lleva en el parque desde su apertura en 1971.Créditos: Folleto/Disney

Muchas cosas han cambiado en el parque de Florida desde 1971. Las adiciones más importantes llegaron años y décadas después: “Space Mountain” (inaugurada en 1975), “Splash Mountain” (1992) y el “Seven Dwarfs Mine Train” (2014).

A pesar de todos los cambios y avances que han traído los 50 años, algunas de las atracciones originales de 1971 se mantienen hoy en día.

Entre ellas se encuentran algunas de las más queridas, como “Country Bear Jamboree”, “Dumbo the Flying Elephant”, “Haunted Mansion” y “Tomorrowland Speedway”. “Jungle Cruise” se renovó recientemente en Disneylandia y Disney World para hacer frente a los estereotipos de insensibilidad racial.

Y, por supuesto, la estructura emblemática del parque, el castillo Cinderella Castle, ha estado ahí desde el principio, aunque ha sufrido algunas remodelaciones a lo largo de los años.

Cómo celebrará Disney el aniversario

La fiesta del 50º aniversario de Disney comienza este viernes, pero no va a ser cosa de un día.

Será una fiesta de 18 meses. Y las celebraciones se llevarán a cabo no solo en Magic Kingdom, sino en los otros tres parques temáticos del complejo.

Este viernes comienza el espectáculo “Beacons of Magic”, en el que se iluminarán especialmente las estructuras emblemáticas de cada parque: El Cinderella Castle en Magic Kingdom, Spaceship Earth en Epcot, el Hotel Hollywood Tower en Hollywood Studios y el Tree of Life en Animal Kingdom.

En Magic Kingdom, un espectáculo nocturno llamado “Disney Enchantment” ofrecerá música, iluminación mejorada, fuegos artificiales y efectos de proyección envolventes desde el Cinderella Castle hasta Main Street, U.S.A.

Siendo Disney, esto es apenas la punta del iceberg. Haz clic aquí para obtener más información sobre la celebración del parque de atracciones.

