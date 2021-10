Alcalde de Río de Janeiro dice que los turistas no vacunados “no son bienvenidos”

News

(CNN) — El alcalde de Río de Janeiro Eduardo Paes instó a los turistas a no visitar esa ciudad brasileña a menos que estén vacunados.

“Lo que estamos diciendo es que, para el turista responsable que está vacunado, pueden venir con tranquilidad, y le decimos a aquellos (turistas) que no se han vacunado, que por favor no vengan, no son bienvenidos”, dijo Paes en una conferencia de prensa este viernes.

El jueves, el Supremo Tribunal de Brasil restableció los “pasaportes de vacunación” en Río de Janeiro, tan solo un día después de que un juez local los suspendiera por ser demasiado controvertidos.

Los “pasaportes de vacunación” habían entrado en vigor el 15 de septiembre. Los residentes de Río de Janeiro deben presentar una prueba de vacunación contra el covid-19 para asistir a eventos e ingresar a espacios comunitarios como gimnasios, museos y atracciones turísticas.

