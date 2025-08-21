City of Santa Barbara Appoints Anthony Valdez as First Deputy City Administrator
Below is a press release from the City of Santa Barbara regarding the appointment of Anthony Valdez as its first-ever Deputy City Administrator
SANTA BARBARA, Calif. – The City of Santa Barbara is proud to announce the appointment of Anthony Valdez as its first-ever Deputy City Administrator. Valdez will begin his new role on September 15, 2025, bringing with him over a decade of executive municipal leadership experience and a deep commitment to community engagement, housing solutions, and economic vitality.
“With Anthony’s leadership, we’re not just filling a new position—we’re building a new foundation for how we serve our community. His experience and energy will be invaluable,” said Kelly McAdoo, City Administrator.
The newly created Deputy City Administrator position reflects the City’s strategic vision to better address some of Santa Barbara’s most pressing priorities: housing, economic vitality, and the downtown corridor. This role consolidates key programs previously housed in the Public Works and Community Development departments—such as Housing & Human Services, Affordable Housing, Community Grants, Rental Housing Mediation, Homelessness Services, Downtown Services, and the State Street Master Plan—into a unified team now operating within the City Administrator’s Office.
“This new structure allows us to take a more collaborative, strategic approach to some of the most complex and urgent challenges facing our city,” said Kelly McAdoo. “By elevating these programs and aligning them under a single leader, we’re positioning Santa Barbara to make meaningful progress on housing, homelessness, and downtown revitalization.”
Valdez most recently served as Assistant City Manager for the City of Bakersfield, where he led transformative initiatives including the launch of a 300-bed navigation center for unhoused residents, a citywide grants program generating $50 million annually, and a youth jobs program that created opportunities for over 100 young people each year. He also played a key role in economic development, legislative advocacy, and strategic planning.
A San Francisco native, Valdez holds a Master of Public Administration from the University of San Francisco, both a Bachelor of Arts in Political Science and a Certificate in Advanced Leadership Studies from American University, and is a Public Policy and International Affairs Fellow from Princeton University’s Woodrow Wilson School. He currently serves as Vice President of the Municipal Management Association of Northern California and is a board member of California Local Government Management Collaborative (Cal-ICMA).
“I’m honored to join the City of Santa Barbara at such a pivotal time,” said Valdez. “This community is known for its beauty, vibrancy, and civic spirit—and I’m excited to help shape a future that reflects those values.”
Contact: Bryan Latchford, Public Information Officer
Phone: (805) 991-7716
Traducción al Español
SANTA BARBARA, Calif. – La Ciudad de Santa Bárbara se enorgullece en anunciar el nombramiento de Anthony Valdez como su primer subasistente de la ciudad (Deputy City Administrator). Valdez asumirá su nuevo cargo el 15 de septiembre de 2025, aportando más de una década de experiencia en liderazgo ejecutivo municipal y un profundo compromiso con la participación comunitaria, las soluciones de vivienda y el desarrollo económico.
“Con el liderazgo de Anthony, no solo estamos creando un nuevo cargo, sino también estableciendo una base más sólida para cómo servimos a nuestra comunidad. Su experiencia y energía serán clave en este proceso”, señaló Kelly McAdoo, administradora municipal (City Administrator).
El cargo de subasistente de la ciudad (Deputy City Administrator), recientemente creado, refleja la visión estratégica de la Ciudad para atender de manera más efectiva algunas de las prioridades más urgentes de Santa Bárbara: vivienda, desarrollo económico y el corredor del centro. Esta función consolida programas clave que anteriormente se encontraban en los departamentos de Obras Públicas y Desarrollo Comunitario —como Vivienda y Servicios Humanos, Vivienda Asequible, Subvenciones Comunitarias, Mediación de Vivienda en Renta, Servicios para Personas sin Hogar, Servicios del Centro y el Plan Maestro de State Street— en un solo equipo que ahora opera bajo la Oficina de la Administración Municipal.
“Esta nueva estructura nos brinda la oportunidad de trabajar de manera más colaborativa y estratégica en algunos de los desafíos más complejos y urgentes de nuestra ciudad. Al integrar estos programas bajo un liderazgo unificado, ponemos a Santa Bárbara en una mejor posición para lograr avances reales en vivienda, atención a personas sin hogar y revitalización del centro”, agregó McAdoo.
Valdez se desempeñó recientemente como administrador adjunto de la Ciudad de Bakersfield, donde lideró iniciativas transformadoras, como la apertura de un centro de navegación con 300 camas para residentes sin vivienda; un programa de subvenciones municipales que genera 50 millones de dólares anuales; y un programa de empleo juvenil que brinda oportunidades a más de 100 jóvenes cada año. También desempeñó un papel clave en el desarrollo económico, la gestión legislativa y la planificación estratégica.
Originario de San Francisco, Valdez cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de San Francisco; una licenciatura en Ciencias Políticas y un certificado en Estudios Avanzados de Liderazgo de American University; y es becario del programa de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales de la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Asociación de Gestión Municipal del Norte de California y como miembro de la junta de la Colaboración de Gestión de Gobiernos Locales de California (Cal-ICMA).
“Es un honor unirme a la Ciudad de Santa Bárbara en un momento tan importante”, expresó Valdez. “Esta comunidad se distingue por su belleza, dinamismo y espíritu cívico, y me emociona poder aportar a un futuro que refleje esos valores.”
Contacto: Bryan Latchford, Oficial de Información Pública (Public Information Officer)
Teléfono: (805) 991-7716
Correo electrónico: Blatchford@SantaBarbaraCA.gov
