¿Por qué Trump sigue hablando de “comunismo”?

Por Harmeet Kaur, CNN

Durante la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos el pasado fin de semana, el presidente Donald Trump pronunció un discurso que evocaba una época pasada.

“El comunismo es una amenaza mortal para la libertad estadounidense”, declaró en un acto conmemorativo celebrado el 3 de julio en el Monte Rushmore. “Es la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S”.

Fue una de las 14 menciones de “comunismo” o “comunistas” en un discurso de 30 minutos.

Al día siguiente, en una celebración del 4 de julio en la explanada de Washington, el presidente volvió a dedicar bastante tiempo a advertir sobre el espectro del “comunismo”, prometiendo ante una multitud de seguidores que lo aclamaban que “Estados Unidos nunca será un país comunista”.

Calificar de “comunistas” a sus oponentes se perfila como el contraataque retórico predilecto de Trump en la campaña para las elecciones de mitad de mandato.

A medida que las victorias de socialistas democráticos en algunas primarias demócratas para el Congreso y los municipios han revitalizado a sectores de la izquierda —y preocupado a los líderes más moderados del partido—, el presidente y sus aliados republicanos recurren a la vieja táctica de la “caza de brujas anticomunista”.

“Este no es el Partido Demócrata de antaño”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una reciente aparición en Fox News. “Estos son comunistas”.

“El comunismo y el socialismo son desviaciones del marxismo”, declaró el domingo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a Fox News. “Esto es comunismo, y ha provocado el asesinato de personas inocentes, decenas de millones solo en el siglo XX. Tenemos que combatirlo”.

La palabra “comunismo”, del francés “communisme”, se utilizó por primera vez en inglés alrededor de 1840, ocho años antes de que los filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels publicaran su “Manifiesto Comunista”.

En términos generales, describe una ideología política que contempla una sociedad sin Estado, sin clases, sin dinero y con propiedad común de los bienes y los medios de producción.

A principios del siglo XX, el término “comunismo” adquirió connotaciones peyorativas en los ámbitos político e industrial estadounidenses.

Los movimientos obreros militantes, que incorporaban a inmigrantes de Europa del Este y del Sur, aplicaron ideas marxistas a la a menudo violenta lucha entre empresarios y trabajadores en Estados Unidos.

Tras la Revolución Rusa de 1917, las autoridades estadounidenses temían una revolución similar en territorio nacional, mientras que los nativistas veían a los nuevos inmigrantes como una amenaza para la seguridad nacional.

La ansiedad y la paranoia generalizadas se manifestaron en el primer Miedo Rojo, durante el cual las redadas de Palmer se dirigieron contra presuntos radicales, anarquistas y extranjeros.

Durante las décadas siguientes, a medida que las revoluciones comunistas se consolidaban no en una utopía igualitaria sino en una represión totalitaria, la generación de la Guerra Fría asoció el comunismo con los regímenes de Joseph Stalin, Mao Zedong y Fidel Castro, y con los recuerdos de los simulacros de ataque nuclear ante la amenaza de aniquilación por parte de la Unión Soviética.

Trump utiliza la etiqueta de “comunista” contra un grupo en ascenso de candidatos y políticos demócratas que solo se inclinan hacia la izquierda al autodenominarse socialistas democráticos.

Pero cuando el presidente advierte sobre el “comunismo”, no se refiere a los detalles de las ideologías políticas de los candidatos, afirma Austin Sarat, profesor de jurisprudencia y ciencias políticas en el Amherst College.

Sarat afirma que Trump utiliza el término como sinónimo de “antiamericano”, dando a entender a sus seguidores que su estilo de vida está amenazado. “Puedes ser leal a Karl Marx o puedes ser leal a Estados Unidos”, sentenció Trump en su discurso del 3 de julio. “Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas”.

“Es una forma general de decir: ‘Esta gente no es como nosotros. Esta gente amenaza nuestra forma de vida’”, añade Sarat.

Acusar a los oponentes de subversión comunista es una estrategia política muy manida en Estados Unidos.

En las décadas de 1940 y 1950, el senador Joseph McCarthy se convirtió en una figura nacional temida al alegar que espías y simpatizantes comunistas se habían infiltrado en las instituciones estadounidenses, poniendo en peligro la reputación y el sustento de las personas y presionándolas para que testificaran sobre sus propias afiliaciones, reales o supuestas, de izquierda, o las de otros.

Durante las audiencias organizadas por McCarthy, el senador contó con la ayuda, en gran medida, de Roy Cohn, su principal asesor legal, quien más tarde se convertiría en abogado y mentor del joven Donald Trump.

Las advertencias sobre simpatías “rosas” también ayudaron a Richard Nixon a ganar un escaño en el Senado en 1950.

La etiqueta de “comunista” también se ha utilizado históricamente para desacreditar los movimientos por los derechos civiles: Martin Luther King Jr., por ejemplo, fue a menudo difamado como “comunista”.

Pero en 2026, casi 37 años después de la caída del Muro de Berlín, ¿logrará realmente una nueva ola de miedo anticomunista sacar a Trump de su profundo atolladero político?

La teoría económica pura del comunismo rara vez se practica hoy en día en algún lugar, incluso si líderes despiadados en economías capitalistas híbridas como China y Rusia han conservado la mano de hierro autoritaria de sus predecesores.

Mientras que los conservadores hacen campaña contra una mayor intervención gubernamental en la economía —a pesar de las exitosas demandas de Trump de obtener participaciones estadounidenses en corporaciones—, demócratas como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, son más comparables a los socialistas democráticos europeos, con sus demandas de atención médica universal, más vivienda pública y un esfuerzo intervencionista para fijar los precios del transporte y los alimentos.

Y dado que Trump ha calificado incluso a demócratas del establishment como Joe Biden y Kamala Harris de “comunistas”, el copresidente de los Socialistas Democráticos de América, Ashik Siddique, afirma que llamar “comunistas” a los candidatos de la DSA en el contexto político actual tiene aún menos peso.

“Nos da la sensación de que las palabras están perdiendo su significado, y los ataques de Trump en este sentido simplemente no dan en el clavo”, afirma.

El socialismo ya no asusta a muchos estadounidenses. Una encuesta de Fox News publicada en marzo reveló que el apoyo al socialismo está creciendo, con un récord del 38 % que considera positivo que Estados Unidos se aleje del capitalismo.

En otra encuesta de Gallup, publicada en septiembre, el 66 % de los demócratas afirmó tener una visión más positiva del socialismo que del capitalismo.

Los independientes, que son clave en las elecciones de distritos electorales indecisos, se inclinaron por el capitalismo frente al socialismo con un 51 % frente a un 31%.

Para otra generación más joven, incluso el comunismo no resulta tan aterrador. Más de un tercio de los estadounidenses menores de 30 años (38 %) afirma tener una opinión favorable del comunismo, una cifra cercana al 45 % que tiene una opinión favorable del capitalismo, según una encuesta del Instituto Cato, de tendencia libertaria. (Este mismo grupo prefiere aún más el socialismo, con un 53 % de los encuestados de la Generación Z que expresan una opinión favorable).

Sin embargo, de cara a las elecciones de mitad de mandato, es probable que Trump apueste a que los votantes mayores se verán influenciados por las amenazas de “comunismo” y que tendrán más probabilidades que los votantes más jóvenes de acudir a las urnas, según el estratega republicano John Feehery: “Quiere conseguir que la gente mayor vote”.

El investigador Dalton Bouzek realizó un estudio sobre la retórica de la “caza de brujas anticomunista” en las campañas para el Congreso en 2020 y descubrió que ese tipo de lenguaje no se correlacionaba con la victoria de esos candidatos en las elecciones, aunque sí resultó en una mayor participación en línea.

“Estos términos se utilizan porque aún existe muy poco consenso público sobre su significado”, afirma Bouzek, profesor de redes sociales en SUNY Brockport. “Y si se pueden usar fácilmente como arma, si son términos fácilmente reconocibles sobre los que la gente ya tiene una opinión predispuesta, los usarán en su beneficio”.

A pesar de la larga historia de políticos estadounidenses que acusan de comunistas a sus oponentes, esta táctica no siempre ha resultado favorable para los candidatos.

Cuando Barry Goldwater acusó a Lyndon B. Johnson de ser indulgente con el comunismo, la jugada le salió mal: LBJ lanzó el famoso anuncio de la margarita, en el que una niña recogía pétalos en la cuenta regresiva hacia un holocausto nuclear.

La implicación era que votar por el republicano conservador conduciría a un holocausto nuclear.

Mientras Trump utiliza las palabras “comunismo” y “comunista” contra sus oponentes sin tener en cuenta su significado, Bouzek se pregunta si eso también podría ser contraproducente, llevando potencialmente a los jóvenes a asociar esas palabras con una ideología anti-Trump.

“Podría imaginar un mundo en el que esto se vuelva en contra de Trump y la gente se muestre más receptiva a la idea de la izquierda”, afirma.

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