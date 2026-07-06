Trump toca la campana de apertura para marcar el primer día de cotización de las Cuentas Trump

Por Jeanne Sahadi y John Towfighi, CNN

Un año después de convertirse en ley, el nuevo vehículo de ahorro e inversión para niños conocido como las Cuentas Trump comenzó oficialmente a operar el sábado 4 de julio.

El presidente Donald Trump tocó el lunes la campana de apertura del Nasdaq y de la Bolsa de Valores de Nueva York desde el Despacho Oval para marcar el primer día de cotización.

Las Cuentas Trump se suman ahora a la lista de otras cuentas existentes con ventajas fiscales destinadas a beneficiar el futuro de los niños (por ejemplo, Roth IRA en custodia, planes 529, etc.), cada una de las cuales tiene sus propias reglas, limitaciones y beneficios.

Si bien las Cuentas Trump no hacen nada para reducir la complejidad para las familias que deciden qué cuentas se adaptan mejor a sus necesidades y posibilidades, han aumentado la conciencia sobre el valor de invertir en los niños de EE. UU. desde el nacimiento, brindan una vía para que terceros contribuyan al futuro de un niño y aportan dinero semilla federal para los recién nacidos.

Hasta la fecha, se han abierto más de 6 millones de Cuentas Trump para niños menores de 18 años, según el Departamento del Tesoro. De esas, 1,4 millones recibirán la muy promocionada contribución federal piloto de US$ 1.000.

Pero el número total de cuentas abiertas hasta ahora sigue siendo solo una fracción de las decenas de millones de niños menores de 18 años que podrían ser elegibles para tener una.

Trump dijo el lunes, durante declaraciones en el Despacho Oval, que las Cuentas Trump son “absolutamente increíbles para los niños”.

El presidente estuvo acompañado por ejecutivos de la NYSE y el Nasdaq, funcionarios de la Casa Blanca y el senador republicano Ted Cruz, quien impulsó la legislación para crear las Cuentas Trump.

“Este será uno de los legados más perdurables del presidente, y la gran recompensa de esto beneficiará a generaciones venideras”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en sus declaraciones.

Michael y Susan Dell, quienes en diciembre anunciaron una donación de 6.250 millones de dólares para ayudar a financiar las Cuentas Trump, también ofrecieron declaraciones. Brad Gerstner, director ejecutivo de Altimeter Capital, quien encabezó la campaña para establecer las Cuentas Trump, también habló.

Las inversiones elegibles, por ley, deben ser fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa que sigan ya sea el índice bursátil S&P 500 o cualquier índice que siga los rendimientos de inversiones en acciones realizadas principalmente en empresas de EE. UU.

Además, las comisiones anuales no pueden superar el 0,1% de los activos de un niño en el fondo. Así, por cada 1.000 dólares invertidos, el gasto anual no excederá 1 dólar.

Antes del lanzamiento, el Tesoro anunció que la inversión predeterminada para todas las cuentas será el ETF State Street SPDR Portfolio S&P 500 (SPYM), que sigue el desempeño del S&P 500. Pero “en los próximos meses”, señaló el Tesoro, los padres y tutores podrán invertir las aportaciones en otros cuatro fondos cotizados en bolsa.

Los padres y sus hijos pueden hacer seguimiento de las inversiones en la cuenta usando una aplicación creada por Robinhood, la plataforma de negociación e inversión sin comisiones, y el Bank of New York, ambos seleccionados por el Tesoro para administrar las Cuentas Trump en su fase inicial. Esa aplicación puede descargarse desde las tiendas de Apple o Google o a través de TrumpAccounts.gov.

Los padres, tutores legales u otros adultos autorizados que deseen abrir una cuenta para un niño elegible —y, si corresponde, solicitar la contribución federal piloto de 1.000 dólares— pueden hacerlo completando el Formulario 4547 y presentándolo ante el IRS.

Para ser elegible para esos US$ 1.000, un niño debe ser ciudadano estadounidense con un número de Seguro Social válido y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Para obtener más información sobre cómo funcionan las Cuentas Trump, aquí hay un documento de preguntas frecuentes que cubre detalles críticos como cómo se gravarán, cómo se puede usar el dinero y si afectarán la elegibilidad para beneficios federales.

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