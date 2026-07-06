La OPEP está luchando por su supervivencia. Esto podría terminar con el precio del petróleo a US$ 40 el barril

Análisis por David Goldman, CNN

La guerra con Irán puso al descubierto una disputa latente dentro de la organización petrolera más poderosa del mundo, que estalló cuando tuvo que hacer frente a la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia.

Ahora, la OPEP, el mayor consorcio de naciones productoras de petróleo, se enfrenta a una lucha por su supervivencia.

El estrecho de Ormuz ha comenzado a reabrirse, y algunos países de la OPEP están presionando para aumentar la producción de petróleo y compensar el tiempo y las ventas perdidas. Esto está reavivando antiguas disputas sobre las cuotas de producción que ya llevaron a Emiratos Árabes Unidos, uno de los miembros más importantes de la OPEP, a abandonar el grupo en abril.

La OPEP se enfrenta a una decisión crucial: mantener unido al grupo y hacer que los precios del petróleo se desplomen, o aumentar los beneficios y arriesgarse a desmantelar el cártel que lleva casi 70 años en funcionamiento.

Mientras que el resto del mundo buscaba desesperadamente cualquier insumo de petróleo que pudiera conseguir, Medio Oriente estaba inundado de este recurso.

El único problema: los países de la OPEP con importantes operaciones en el Golfo Pérsico tuvieron dificultades para hacer llegar su crudo a sus clientes. El cierre de Irán y el posterior bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz bloquearon una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Varios miembros de la OPEP, concretamente Irán, Iraq y Kuwait, no tuvieron más remedio que paralizar su producción de crudo y esperar.

Ahora que el tráfico en el estrecho comenzó a reactivarse, inició la lucha por las cuotas de producción. Según se informa, Iraq, el segundo mayor productor de petróleo del bloque, será el siguiente en entrar en acción: el ministro de petróleo del país declaró a Bloomberg que Iraq tendrá que decidir si permanece o no en la OPEP si los objetivos de producción no aumentan drásticamente.

La producción iraquí fue la más afectada por la guerra, ya que cayó un 75 % hasta poco más de un millón de barriles diarios en abril y mayo, frente a los más de 4,5 millones diarios de enero y febrero. Iraq busca autorización para producir un récord de 5 millones de barriles diarios tras el fin de la guerra, con el objetivo a largo plazo de alcanzar los 7 millones de barriles diarios, según informó Bloomberg.

“¿Cuál es la motivación? ¡Necesitan el dinero!”, dijo Jay Hatfield, CEO y fundador de la gestora de activos Infrastructure Capital Advisors.

El factor decisivo será Arabia Saudita, que es con diferencia el miembro más grande de la OPEP y el que mayor control ejerce sobre el grupo.

A diferencia de Iraq y Kuwait, los saudíes no necesitan aumentar demasiado su producción. El país logró mantener a flote su industria petrolera en gran medida evitando el estrecho mediante oleoductos que transportaban el petróleo a un puerto en Yanbu, al otro lado del país.

Eso permitió a los saudíes exportar su petróleo a través del Mar Rojo, una opción inviable para Iraq y Kuwait, cuyos únicos puertos marítimos se encuentran en el Golfo Pérsico.

Mientras que la producción de Iraq y Kuwait se desplomó durante la guerra, la de Arabia Saudita cayó menos del 40 %.

Por lo tanto, Arabia Saudita carece del mismo incentivo para comenzar a bombear petróleo de forma descontrolada. Todo lo contrario: si la producción aumenta significativamente antes de que se recupere la demanda mundial, eso podría destruir las ganancias petroleras en un momento en que Medio Oriente se tambalea por la falta de actividad económica.

“En esta situación, parece contraproducente inundar el mercado y hacer bajar los precios”, dijo Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners.

Por eso la OPEP ha sido clara: actuará con prudencia al aumentar la oferta mientras dialoga con sus Estados miembro. Este fin de semana, la OPEP+, un grupo que incluye a Rusia y a otros países que no pertenecen a la OPEP, acordó aumentar la producción diaria en tan solo 188.000 barriles, el quinto incremento de producción desde marzo.

Si la OPEP aumenta al máximo la producción, una operación compleja sin garantía de éxito, es posible que todo ese petróleo no tenga salida. La demanda se desplomó durante la guerra debido al aumento vertiginoso de los precios y la escasez de combustible. La demanda aún no se ha recuperado y quizás nunca vuelva a los niveles previos a la guerra, especialmente en China y Europa, que experimentaron un auge de electrificación durante la primavera boreal.

“El mercado se enfrenta al riesgo de un exceso de oferta temporal, ya que el petróleo atrapado finalmente vuelve a entrar en un sistema que ya ha pasado meses aprendiendo a funcionar sin él”, señaló Natasha Kaneva, jefa de estrategia global de materias primas en JPMorgan.

En teoría, debería haber compradores: las reservas mundiales de petróleo, tanto de emergencia como comerciales, se desplomaron —sobre todo en Estados Unidos y China— a medida que la oferta mundial de petróleo cayó la asombrosa cifra de 1.400 millones de barriles desde que comenzó la guerra en marzo. Será necesario reabastecer esas reservas. Pero probablemente esto sea más propio de 2027 que de 2026, ya que ambos Gobiernos están atentos a la evolución de los precios del petróleo, señaló Kaneva.

Si la producción de la OPEP aumenta, competiría con otros 90 millones de barriles de petróleo que están empezando a salir del estrecho, según Kpler. Y si nadie está dispuesto a comprarlo, los precios del petróleo podrían desplomarse. El año que viene, el petróleo podría alcanzar los US$ 60, afirmó Kieran Tompkins, economista sénior especializado en clima y materias primas de Capital Economics. En 2028, el precio del petróleo podría caer hasta los US$ 50 por barril.

Eso serían buenas noticias para los consumidores, pero malas noticias para algunos de los mayores productores del cártel.

La OPEP está al borde del colapso y tiene un enorme incentivo para mantener la cohesión. La colaboración puede ayudarla a desenvolverse en un mercado que cambia rápidamente en una región del mundo cada vez más hostil, y a competir con Estados Unidos, que se ha convertido en un poderoso rival.

Pero la organización ya ha logrado frenar la oposición en el pasado.

“Iraq ya ha fijado objetivos para aumentar su capacidad de producción en varias ocasiones, sin mucho éxito”, señaló Tompkins. “Pero esto, no obstante, refuerza la sensación de que la cohesión y la moderación dentro de la OPEP se están desmoronando”.

El extraordinario confinamiento en el estrecho podría marcar la diferencia esta vez. Podría obligar a Arabia Saudita a tomar medidas.

Si eso sucede, los saudíes aún tienen una manera de salirse con la suya: Arabia Saudita podría aceptar aumentar los límites de producción a tal punto y producir tanto petróleo que los precios del crudo se sitúen en torno a los US$ 40, un territorio que solo los ricos saudíes podrían soportar.

“[El príncipe heredero saudí] Mohammed bin Salman podría decir: ‘Si me presionan demasiado, tal vez también aumentemos la producción’”, dijo Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo y gas de Macquarie Group. “‘Veremos cómo se sienten todos en la base de la pirámide’”.

Dwivedi no considera que ese sea el escenario más probable, pero tampoco lo descarta por completo.

“Sería tremendamente irónico que pasáramos de la mayor crisis de oferta de la historia a un exceso de oferta histórico”, dijo.

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