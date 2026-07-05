Vuelo de Delta “sintió fuerte explosión” tras ser aparentemente alcanzado por un fuego artificial en aterrizaje en Chicago

Por Kara Nelson, Karina Tsui y Diego Mendoza, CNN

Un vuelo de Delta Air Lines aparentemente fue alcanzado por fuegos artificiales mientras descendía hacia el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, el sábado por la noche, según el audio del control de tráfico aéreo y la aerolínea.

“Acabamos de tener un fuego artificial que impactó nuestro avión”, dijo a los controladores el piloto del vuelo 1076 de Delta, según el audio.

“Solo esperamos que haya sido solo un mortero que explotó debajo, pero definitivamente sentimos un gran estruendo”.

El controlador respondió que había habido “múltiples reportes” de incidentes similares e indicó a la tripulación que se dirigiera a la puerta y revisara la aeronave en busca de daños.

Mientras un vuelo posterior de Southwest Airlines descendía hacia Midway, un controlador advirtió: “Bienvenidos a la zona de guerra”.

“Eso tranquiliza”, respondió Southwest 223 a la advertencia.

En el informe inicial, el piloto de Delta agregó que el avión volaba a 200 pies (61 metros) durante el descenso. Los fuegos artificiales de consumo más pequeños pueden alcanzar entre 50 y 200 pies de altura (entre 15 y 61 metros), y algunos espectáculos profesionales tienen altitudes de explosión de hasta 1.200 pies (365 metros).

La Administración Federal de Aviación está investigando actualmente el incidente.

“El vuelo 1076 de Delta Air Lines aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago alrededor de las 8:30 p. m., hora local, el sábado 4 de julio”, dijo la FAA en un comunicado. “Por favor, contacte a las autoridades locales y a la aerolínea para obtener información adicional”.

No se reportaron heridos en el incidente, dijo Delta Air Lines en un comunicado.

Los funcionarios de la ciudad fueron informados sobre los posibles peligros que los fuegos artificiales estaban representando para los vuelos que despegaban y aterrizaban.

“Dijeron que notificarían a la Policía de Chicago, pero ya sabe, no sé qué harán, ¿verdad?”, dijeron los controladores en el audio.

CNN se ha puesto en contacto con la Policía de Chicago para obtener detalles.

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