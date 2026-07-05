Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 5 de julio? Horarios y enfrentamientos

Por CNN en Español

Los octavos de final del Mundial 2026 empezaron con los triunfos de Marruecos y Francia, y este domingo hay otros cuatro equipos que quieren seguir la misma senda.

🏟️ Estadio Nueva York/Nueva Jersey

🏠 East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

4 p.m. de Miami.

1 p.m. de Los Ángeles.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

10 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard (c), Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

🏟️ Estadio Ciudad de México

🏠 Tlalpan, Ciudad de México, México

8 p.m. de Miami.

5 p.m. de Los Ángeles.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. (ya lunes) de Madrid.

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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