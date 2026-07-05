Folarin Balogun podrá jugar contra Bélgica tras quedar en suspenso la suspensión de un partido

Por Wayne Sterling, CNN

En un giro inesperado antes de los octavos de final del Mundial, la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó que el delantero de la selección masculina de EE.UU. Folarin Balogun podrá jugar este lunes contra Bélgica en Seattle.

El atacante de 25 años enfrentaba una suspensión automática de un partido tras recibir una tarjeta roja directa durante la victoria 2-0 de EE.UU. sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, el 1 de julio.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 después de una revisión del VAR por una entrada en la que pisó el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic, una acción catalogada como “juego brusco grave”.

Según informó la FIFA, decidió aplicar el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite al órgano judicial suspender total o parcialmente la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta en el terreno de juego durante un período de prueba.

La comisión señaló que “la ejecución de la suspensión por un partido queda suspendida durante un período de prueba de un año”.

Esto significa que, aunque la tarjeta roja permanecerá en el historial disciplinario de Balogun, la suspensión obligatoria queda en suspenso. Si comete otra infracción de naturaleza similar durante ese período, la sanción se aplicará de inmediato junto con cualquier nuevo castigo que corresponda.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos expresó su satisfacción con la decisión y aseguró que el equipo mantiene toda su atención puesta en el partido.

“Aceptamos la decisión de la Comisión Disciplinaria y nos complace que Folarin Balogun pueda competir mañana”, señaló la Federación de Fútbol de Estados Unidos en un comunicado difundido este domingo. “Toda nuestra atención está puesta en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros increíbles aficionados”.

El presidente Donald Trump celebró la decisión de la FIFA en Truth Social.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió.

La noticia representa un alivio para la selección de EE.UU.

Balogun ha sido la pieza central del ataque de alta presión de Mauricio Pochettino y se consolidó como el máximo goleador del equipo en el torneo, con tres goles en cuatro partidos. Marcó en el primer tiempo ante Bosnia y Herzegovina antes de ser expulsado.

No es la primera vez que la FIFA utiliza el artículo 27 para habilitar a un jugador antes de una fase decisiva del Mundial. En noviembre, el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, enfrentaba una suspensión estándar de tres partidos por conducta violenta tras recibir una tarjeta roja directa por un codazo contra la República de Irlanda durante un partido de las eliminatorias.

Después de cumplir solo un partido de sanción ante Armenia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA convirtió los dos encuentros restantes de la suspensión en un período de prueba de un año, al considerar su historial disciplinario. Esa decisión permitió que Ronaldo estuviera disponible para los primeros partidos de la fase de grupos del Mundial de 2026.

La decisión de la FIFA en el caso de Balogun representa un uso similar de esa facultad discrecional y mantiene en la cancha a una de las principales figuras de la selección anfitriona cuando más importa.

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