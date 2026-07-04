100 horas para lograr el “milagro” de un rescate en Venezuela: así fue como expertos pudieron salvar a Hernán Gil

Por Brenda Covarrubias, CNN en Español

En la mañana del 2 de julio, Hernán Gil volvió a ver la luz del día tras más de 180 horas sepultado por toneladas de escombros. Ese primer rayo de luz quizá se sintió como un milagro, pero no fue fortuito. En realidad, fue producto de más de 100 horas de trabajos de grupos de rescatistas y expertos de varios países, con un objetivo en común: salvar una vida.

Esa voluntad es lo que los motiva a recorrer miles de kilómetros para ponerse la camiseta de rescatista, dijo el experto en ingeniería estructural sísmica Jesús Valdez, en entrevista con Gabriela Frías para el programa Panorama Mundial, de CNN.

Los devastadores terremotos de ocho días antes habían dejado a Gil debajo de toneladas de escombros de un centro comercial de nueve pisos que se derrumbó en La Guaira, Venezuela, donde trabajaba como vigilante.

La noticia de su rescate dio la vuelta mundo y llenó de sentimientos complejos a quienes aún guardan esperanza de hallar a sus familiares con vida. La titánica faena, realizada sin interrupciones y llena de decisiones técnicas complejas, se inició días antes.

La Cruz Roja de Costa Rica informó que sus equipos el domingo fueron alertados de que podría haber alguien con vida debajo de los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, una notificación que llegaba unos cuatro días después de los terremotos continuos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el 24 de junio a Venezuela.

Tras una tragedia como la ocurrida, las primeras 48 a 72 horas son consideradas la “ventana dorada” para rescatar a las personas sepultadas, ya que después de ese lapso las oportunidades de sobrevivir sin agua se reducen drásticamente.

Mientras varios equipos evaluaban la zona, el binomio canino conformado por Halley, una perra rescatista, y su manejador Gonzalo Granados marcó un punto específico donde habría una víctima con vida y posibilidades de rescate, según informó la Cruz Roja Mexicana.

La institución detalló que posteriormente el indicio fue confirmado gracias a una tecnología de cámara de 360° usada para la búsqueda y rescate en edificaciones colapsadas.

También el Departamento de Bomberos de Chile informó que los equipos lograron confirmar la presencia de un sobreviviente utilizando radar, sonar y equipos de detección acústica.

Una vez que se estableció que Gil estaba con vida, comenzaron los esfuerzos de equipos de Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Portugal y Venezuela para trazar un plan de rescate y de soporte vital.

El ingeniero Valdez, gerente para México de Miyamoto International, explicó a CNN que el edificio colapsado “es un centro comercial de usos combinados con comercios en la planta baja y lo que parecen apartamentos en los pisos superiores”.

Detalló que la estructura estaba dividida en dos módulos, pero que el trasero “se volteó” por los terremotos, dejando más de “500 toneladas de escombros” en la zona donde Gil estaba atrapado.

Entre la víctima y el punto donde se iniciaron las labores de rescate había solo 20 metros de distancia, de acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, que explicó que pese a la cercanía en ese tramo había concreto, acero, losas comprimidas y estructuras inestables que no permitían el acceso directo. Ante esta situación, explicó Valdez a CNN, se decidió acceder por abajo.

Todo esto, según los expertos en la zona, volvía a la situación “una operación compleja y retadora que de momentos ponía en riesgo la vida de rescatistas” y también la de Gil.

Inicialmente, se barajó la posibilidad de perforar, pero no se contaba con la herramienta para lograr los cinco metros necesarios a través de dichos materiales y escombros, detalló Valdez.

Por ello, ingenieros en el lugar coincidieron en que lo mejor era estabilizar la zona con apuntalamientos, una técnica de soporte para sostener temporalmente una estructura.

Los equipos de varios países se turnaron durante más de 100 horas para hacerlo, cortando mientras abrían los accesos y evaluaban constantemente la situación para poder avanzar sin provocar otro colapso.

Mientras en la superficie se trabajaba incansablemente para lograr el rescate, la realidad bajo los escombros se volvía crítica y la necesidad de ofrecer soporte vital a Gil era urgente.

Después de establecer contacto visual con el sobreviviente gracias a una sonda, comenzaron los esfuerzos de los equipos en el lugar para darle líquidos mediante una manguera y una jeringa, como muestran videos publicados por los Bomberos de Chile y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La Cruz Roja Mexicana detalló que, durante las labores, un médico de los equipos internacionales mantuvo una evaluación permanente del estado de salud de Gil con los medios que tenía disponibles, al tiempo que los rescatistas conversaban con él para tranquilizarlo y pedirle que “resistiera un poco más”.

Con la estrategia definida, los rescatistas se comenzaron a alternar en las labores para avanzar con mayor rapidez.

“En 24 horas llegaron a estar a metro y medio del señor Hernán, pasaron otras 15 horas y lograron estar a centímetros del señor y el último tramo fue el más complicado”, explicó Valdez, de Miyamoto International.

La Cruz Roja Mexicana informó que para la última fase del rescate era necesario estabilizar el concreto que aprisionaba una extremidad de Gil y evitar un posible nuevo colapso que pudiera causarle más lesiones.

“El espacio era extremadamente reducido. Apenas había lugar para un rescatista”, detallaron. Pero las nuevas complicaciones no tardaron en llegar, y fragmentos de concreto se desprendieron cayendo sobre Gil y los rescatistas, lo que frenó de inmediato los esfuerzos para realizar una nueva evaluación estructural y reforzar apuntalamientos.

Finalmente, retirando de forma manual cada fragmento de concreto que aprisionaba al sobreviviente, se logró el anhelado rescate de Gil.

Al salir, los equipos médicos lo estabilizaron y trasladaron a un hospital para recibir la atención necesaria para su recuperación.

“Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil”, escribió en su cuenta de Telegram la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras reunirse con el sobreviviente en el hospital.

Ese “milagro” lleva el rostro de rescatistas y expertos venezolanos e internacionales que trabajaron incansablemente durante más de 100 horas para sacar al hombre, que tras ocho días atrapado en los escombros se volvió uno de los rostros de la esperanza tras la tragedia que ya dejó más de 2.900 muertos.

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Con información de Gabriela Frías, Osmary Hernández y Helen Reagan, de CNN.