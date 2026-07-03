Gracias a la tecnología, el nuevo balón del Mundial fue clave en la eliminación de Croacia

Por Ben Church, CNN en Español

Se ha considerado una de las decisiones más importantes, si no la más importante, del VAR en la historia de los Mundiales. Sea como sea, dejó a Croacia con el corazón roto y a Portugal le dio una suerte increíble.

Pero, ¿qué ocurrió exactamente en el partido de dieciseisavos de final de la noche del jueves? ¿Y cómo influyó la nueva tecnología del balón del Mundial en el resultado? Analicemos todo.

Primero, hablemos del partido en sí. Portugal acababa de marcar de cabeza en el último minuto, logrando el 2-1 en el tiempo de descuento. El gol de Gonçalo Ramos clasificó a su selección para la siguiente ronda contra España… pero no sin antes vivir un momento de gran emoción.

Cuando el reloj marcaba el minuto 103 del partido —sí, has leído bien—, los portugueses creyeron tener el partido ganado cuando Joško Gvardiol empujó el balón al fondo de la red. Fue un momento que desató la euforia entre los jugadores y aficionados croatas, y que dejó a Portugal atónita.

Pero justo cuando parecía que el partido se iría a la prórroga, el árbitro indicó que el VAR estaba revisando un posible fuera de juego en la jugada previa al gol. En resumen, el gol fue anulado por fuera de juego y la Seleção avanzó a octavos de final. Pero había mucho más para contar.

El gol fue anulado porque Mario Pašalić, de Croacia, estaba en posición de fuera de juego antes de pasarle el balón a Gvardiol, quien iba a marcar.

Pašalić había empujado el balón hacia la portería tras recibir un centro desde la banda. Cuando le llegó el centro, Pašalić estaba en posición reglamentaria.

Pero antes de que el balón llegara a él, rozó levemente a su compañero Igor Matanović. Ese leve roce en su cabeza —quizás incluso solo en las puntas de su cabello— implicó que Pašalić estuviera en fuera de juego y el gol fuera anulado correctamente.

Quizás notaron que el balón también tocó a un defensor portugués, pero ese contacto fue irrelevante porque no fue intencional.

Para frustración de Croacia, el leve toque de Matanović fue prácticamente imperceptible a simple vista. En mundiales anteriores, probablemente habría valido como gol. Pero este año, la FIFA ha implementado nueva tecnología.

En pocas palabras, la tecnología consiste en colocar un sensor dentro del balón que detecta cada toque, por mínimo que sea. Luego, envía esos datos en tiempo real para ayudar a los árbitros del VAR a tomar las decisiones correctas. Es similar a la tecnología que se usa habitualmente en deportes como el críquet, pero que se ha introducido en el fútbol recientemente.

La FIFA emitió rápidamente un comunicado explicando lo sucedido, en el que afirmó que hubo contacto “comprobado” por parte de Matanović, lo que permitió al árbitro “determinar correctamente el fuera de juego”.

Sin duda, el organismo rector considerará esto un gran éxito para su nuevo balón Trionda, que ha recibido algunas críticas por su velocidad inusual.

“Los sensores IMU integrados en el balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto, por mínimo que sea, y se muestran a los espectadores en la transmisión como un gráfico de ‘latido’, lo que proporciona a los árbitros un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas”, declaró la FIFA.

Curiosamente, la NBA anunció ayer que probará un balón con un sensor integrado durante sus próximas ligas de verano.

A pesar de que la decisión fue correcta, el seleccionador croata, Zlatko Dalić, estaba muy descontento y afirmó que el VAR había arruinado el espíritu del juego. Los aficionados croatas también lanzaron botellas al campo, lo que retrasó la reanudación del partido.

“Acaba con las emociones. Acaba con todo lo que llevas dentro”, declaró Dalić, según TNT Sports. “Arruina la experiencia”, añadió.

“No es fácil lidiar con todo esto. El fútbol debe ser justo, y las decisiones también, pero hemos exagerado con el tema del VAR”.

Es evidente que el seleccionador portugués, Roberto Martínez, tenía una opinión diferente.

“El mensaje es muy claro”, dijo tras el partido. “Los balones ahora tienen chip, y es evidente que por eso intervino el VAR. No es una opinión subjetiva”.

En esta ocasión, Martínez tiene razón. Pero eso no tranquilizará a nadie relacionado con Croacia, ni a algunos aficionados neutrales que critican el exceso de tecnología en el fútbol esta mañana.

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