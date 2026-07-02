¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas? Así puedes cambiar eso

Análisis por Kara Alaimo, CNN

Ya sabes que los expertos recomiendan que los niños no duerman con el teléfono en su habitación. Sin embargo, si eres como la mayoría de los padres, probablemente eso ya esté ocurriendo.

Una nueva investigación da a los padres una razón —y una buena excusa— para cambiar esa situación.

Los niños que usan pantallas en sus habitaciones durante la noche tienden a utilizarlas más y presentan un uso más problemático un año después, según una encuesta nacional realizada a cerca de 8.000 adolescentes de entre 12 y 14 años, publicada en junio en la revista médica Acta Paediatrica.

Además, los niños que usan pantallas en sus habitaciones por la noche tienen más probabilidades de ser víctimas de ciberacoso y también de acosar a otros en línea, según un segundo estudio publicado este martes en el Journal of Adolescent Health. Ambos trabajos se basan en el Adolescent Brain Cognitive Development Study, el mayor estudio nacional de largo plazo sobre la salud y el desarrollo cerebral de niños en EE.UU.

Las mayores tasas de ciberacoso entre los menores que usan el teléfono por la noche podrían deberse a que los padres supervisan menos el tiempo de pantalla cuando los niños están en sus habitaciones, explicó el doctor Jason Nagata, profesor asociado de Pediatría de la Universidad de California en San Francisco y autor principal de ambos estudios.

Una limitación de la investigación es que los propios jóvenes reportaron los casos de ciberacoso, por lo que podría haber más situaciones de las que reconocieron en las encuestas, señaló Nagata.

Los jóvenes también pasan una cantidad sorprendente de tiempo con el teléfono cuando deberían estar durmiendo. En promedio, utilizan el dispositivo durante casi una hora entre las 10 p.m. y las 6 a.m. en noches de escuela, y la mayoría lo usa entre la medianoche y las 4 a.m. entre semana.

La Academia Estadounidense de Pediatría y expertos como Nagata llevan tiempo recomendando que los niños no duerman con el teléfono en la habitación. Sin embargo, los nuevos estudios ofrecen a los padres más argumentos para hacer cumplir esa regla.

Lo más importante, añadió Nagata, es que estas investigaciones muestran que ciertas prácticas de crianza pueden mejorar la relación de los niños con las pantallas.

Es posible que los padres no puedan limitar el uso de pantallas en todo momento, dijo Nagata. Sin embargo, la hora de dormir es un momento clave para hacerlo.

“El sueño es muy importante”, afirmó. “La mayoría de los adolescentes no duerme lo suficiente, y la falta de sueño puede afectar la salud mental, la salud física y muchos otros aspectos. Si hay que escoger las batallas, limitar el uso de pantallas en la habitación a la hora de dormir puede ser una de las más importantes”.

Lo ideal es que los teléfonos permanezcan fuera de las habitaciones. Si eso no es posible, la siguiente mejor opción es apagarlos durante la noche.

¿Cómo evitar grandes discusiones con los hijos? Lo mejor es hablar con ellos sobre los beneficios del sueño para el desarrollo del cerebro, la salud mental y el bienestar de toda la familia, dijo Anna Seewald, psicóloga radicada en Princeton, Nueva Jersey, y presentadora del pódcast Authentic Parenting. Seewald, que no participó en la investigación, también sugirió leer artículos y escuchar pódcast con los hijos sobre la importancia del descanso.

La investigación también encontró que los jóvenes que usan pantallas durante las comidas tienen más probabilidades de ser víctimas de ciberacoso. Esto podría deberse a que aprovechan menos ese momento para conversar con sus padres o cuidadores sobre lo que ocurre en sus vidas.

Las comidas son “una oportunidad para conversar en familia” y saber cómo están todos, explicó Nagata.

El mismo estudio también halló que los niños que comen frente a una pantalla aumentan más de peso.

“Cuanto más distraídos están mientras comen frente a una pantalla, más probable es que coman en exceso o incluso cuando no tienen hambre”, señaló Nagata.

En lugar de eso, Seewald recomienda establecer un lugar común donde todos dejen sus teléfonos durante las comidas. Eso incluye a los padres.

Al hablar sobre guardar los teléfonos durante la comida, no conviene centrarse en lo que se les está quitando a los hijos.

“Presenten las comidas sin pantallas como una oportunidad para sentirse más conectados, no como un castigo. Así será más fácil que los niños se sumen”, explicó.

Para hacer más entretenidas las comidas, Seewald recomienda usar tarjetas con preguntas para iniciar conversaciones, compartir aquello por lo que cada uno se siente agradecido, hablar sobre lo mejor y lo peor del día, jugar o contar chistes.

“Cuando los niños buscan el teléfono, suelen intentar satisfacer alguna necesidad emocional esencial: sentirse conectados, pertenecer, sentirse vistos o valorados”, dijo.

“Si esas necesidades se satisfacen en casa, a través de la conexión, el baile, la música, las risas y las conversaciones, los niños no sentirán la necesidad de recurrir al teléfono”.

La investigación encontró que uno de los principales factores que predicen un uso problemático de las pantallas por parte de los niños es el uso problemático que hacen de ellas sus propios padres. Cuando los adultos usan más las pantallas, sus hijos tienen más probabilidades de hacer lo mismo un año después y de presentar síntomas de adicción o un uso de redes sociales que genere conflictos, explicó Nagata.

Tanto Nagata como Seewald coinciden en que una de las mejores cosas que pueden hacer los padres es dar el ejemplo con hábitos saludables frente a las pantallas.

¿Sabes dónde no siempre se cumple la regla de dejar los teléfonos fuera de la mesa? Para ser sincero, tanto en la casa de Nagata como en la mía.

Mi esposo es médico de urgencias y trabaja muchas noches y fines de semana. Cuando él no está en casa, dejo mi teléfono sobre la mesa por si tiene un descanso breve y puede hacer una videollamada con la familia.

Algo parecido ocurrió con Nagata el fin de semana pasado. El día que hablamos, contó que la noche anterior tuvo que atender llamadas durante la cena. Cuando ocurrió, explicó a sus hijos que estaba ayudando a otros niños enfermos y que no estaba viendo videos en redes sociales.

Por eso, cuando tengas que romper las reglas, explica el motivo.

Dar un buen ejemplo no siempre será fácil. Sin embargo, la buena noticia es que dejar los teléfonos a un lado durante la noche y las comidas parece mejorar la relación de los niños con las pantallas.

Y probablemente los padres también dormirán más tranquilos al saber que están protegiendo a sus hijos de algunos de los efectos negativos de la tecnología.

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